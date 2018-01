VIDEO: Sagan op bezoek bij de paus - Cavendish draait rondjes op Formule 1-circuit DMM

24 januari 2018

Hoog bezoek in het Vaticaan. Daar is niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan door paus Franciscus ontvangen tijdens de wekelijkse audiënties. De Slovaak, vergezeld door zijn moeder en vrouw Katarina, ontmoette de 81-jarige kerkleider op het Sint-Pietersplein. De ontmoeting tussen Sagan en Franciscus kwam niet toevallig, want twee weken geleden berichtte de Italiaanse krant "La Gazzetta dello Sport" dat de wereldkampioen in naam van fietsmerk Specialized een op maat gemaakte fiets zou afleveren voor de paus.

“De witte bolide is gesierd door het pauselijke zegel en op het kader is ook de naam van de paus te zien, samen met de Argentijnse vlag”, klonk het toen bij Specialized-topman Ermanno Leonardi. Naast een nagelnieuwe fiets had Sagan ook een gesigneerd truitje meer voor de paus. De Slovaak zou achteraf ook nog een rondleiding in de Sixtijnse Kapel genieten.



Cavendish op F1-circuit in Abu Dhabi

Ook voor Mark Cavendish was het vandaag een unieke dag, zij het dan wel in iets andere zin. De Brit verblijft momenteel in het Midden-Oosten en maakte van de gelegenheid gebruik om met de fiets op het Formule 1-circuit van Yas Marina rond te toeren. 'Cav' fietste samen met een honderdtal andere gelukkigen op de plaats waar normaliter Stoffel Vandoorne zijn rondjes draait.

