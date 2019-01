VIDEO. Sagan grijpt eerste zege van het seizoen in Tour Down Under MG

17 januari 2019

06u47 0 Wielrennen Vier races, zo lang heeft het geduurd voor Peter Sagan zijn eerste overwinning van het seizoen behaalde. Sagan won de derde rit in de Tour Down Under, in Uraidla waar hij vorig jaar ook al ritwinnaar werd. Hij versloeg in de sprint bergop Luis Leon Sanchez. Sagan had een half wiel overschot en dat was genoeg.

Afgelopen zondag werd hij tweede in de Down Under Classic in Adelaide. In Uraidla was het wel raak. “Het was een heel ander parcours dan vorig jaar”, zei Sagan. Renners moesten zes plaatselijke ronden afleggen. Bij de start in Lobethal werd er nog druk gediscussieerd of daar, omwille van de hitte, niet één ronde af moest. Maar alles bleef bij het oude.

“Ik ben niet hier om daar een mening over te hebben”, zei Sagan desgevraagd. “Daarvoor hebben we de CPA (rennersvakbond, red) toch, is het niet?” Overigens vond Sagan het minder heet dan vorig jaar.

“Je kunt beter winnen dan niet winnen”, vond hij ook. “Ik ben dus blij met de zege." Sagan neemt de leiderstrui in de puntenklassering over van Elia Viviani.

🏁@petosagan takes the win in Uraidla!! ... Just! #TourDownUnder pic.twitter.com/gQFboXOZUu Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link

How close was that finish? THIS close 😲 #TourDownUnder pic.twitter.com/knXnvolJ2R Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link