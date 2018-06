VIDEO. Renners moeten in slotfase WK wielrennen over dit monster van 28% (!) XC

26 juni 2018

14u19 0 Wielrennen Op 30 september wordt het WK voor profs in het Oostenrijkse Innsbruck gereden. De renners moeten liefst 5.221 hoogtemeters overwinnen, en het zwaarste komt op het eind. In de slotfase staat namelijk de klim van Gramartboden op het menu, een beestachtige hindernis.

De helling is 1,7 kilometer lang en kent stroken die oplopen tot 28 procent. “Veel steiler dan de Muur van Hoei (max 19,4%, red.)”, klonk het bij Tim Wellens, die het parcours gisteren verkende. “Het is rijden om niet omver te vallen. Dit is niet een klim die iemand kan liggen. Het wordt zaak om zo fris mogelijk aan de slotklim te beginnen.”

Ter info: na de moordende slothelling staan er nog elf kilometer op de teller. Wie volgt drievoudig wereldkampioen Peter Sagan op? Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde zijn vooraf de grootste kanshebbers.

Beelden van de klim hieronder