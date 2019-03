VIDEO. Renners knallen vol op wagen wedstrijddirecteur bij start Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren: “Menselijke fout” TLB

03 maart 2019

15u35

Bron: Streetjump-Forte Development Team 4

De junioreneditie van Kuurne-Brussel-Kuurne is op een (stevige) valse noot gestart. Op beelden die het Streetjump-Forte Development Team deelde op Facebook is te zien hoe de wagen van de koersdirecteur plots voor een in de remmen ging. De renners die achter de auto reden, konden het vehikel niet meer ontwijken. Het resultaat was een massale val en dus een start in mineur. Casper Van Unden won de wedstrijd uiteindelijk en werd zo de opvolger van ene Remco Evenepoel.

Maarten Clochet, de wedstrijddirecteur van de juniorenwedstrijd, lichtte het incident inmiddels toe. “Het gaat om een menselijke fout die zich voordeed in de wagen van de koersdirectie. De chauffeur van dienst is al ettelijke jaren van dienst maar nu liep er iets mis met de automatische versnellingsbak van de wagen waardoor die tot stilstand kwam. Ik hield mijn hart vast. Ik dacht dat de koers voorbij was maar gelukkig liep geen enkele van de betrokken renners een ernstige blessure op. Alles liep goed af, waarna de koers met 21 minuten vertraging kon vertrekken.”