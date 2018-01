VIDEO: Quick.Step Floors op stage in Calpe: Voormalig voetbaltalent van Anderlecht mee op pad, Gaviria gaat voor de Tour Joeri De Knop

Joeri De Knop

Net als onze eersteklassers, vertoeven ook heel wat wielerteams in het buitenland. Quick.Step Floors bijvoorbeeld. De Belgische wielerformatie slaat zijn tenten op in het Spaanse Calpe en doet dat tot zaterdag 13 januari. Het is overigens de tweede stage van het team in het Suitopiahotel in Calpe (de eerste was begin december). Uiteraard zijn de voorbereidingen al gestart voor de Tour Down Under (van 16 tot en met 21 januari), die renners zijn er dan ook niet bij. Bijna iedereen is aanwezig, op elf renners na. De zeven die de Tour Down Under rijden ontbreken (Viviani, Devenyns, Mas, Capecchi, Sabatini, Mörköv, Sénéchal), terwijl ook Terpstra (tot en met vanavond nog actief in de Zesdaagse van Rotterdam aan de zijde van Dylan van Baarle), Narvaez, Hodeig en Richeze er niet zijn.

Wereldkampioen junioren en voormalig voetbaltalent mee op stage

De Belgische tweedejaarsjunior Remco Evenepoel is, net als de beloften Kasper Asgreen (Den), Julius Johansen (Den, wereldkampioen bij de junioren) en Mark Donovan (GBr) een van de opgemerkte jongelingen die mee zijn op stage met Quick. Step Floors in Calpe. Evenepoel speelde tot april 2017 nog voetbal bij Anderlecht en stond in 2015 aan de aftrap van een oefenmatch met de Belgische u16. Bijzonder dus dat een WorldTourteam een tweedejaarsjunior nú al in de gaten houdt. Evenepoel krijgt volledige ondersteuning van de ploeg en wordt nauwlettend opgevolgd door Patrick Lefevere en co. Zijn testresultaten worden door het team als ‘zeer goed’ omschreven.

Gaviria mikt op de Tour, Gilbert wil "laatste doelen uit carrière verwezenlijken"

De vijf aanwezige kopmannen zijn ook aan de pers gepresenteerd: Alaphilippe, Gaviria, Gilbert, Jungels en Stybar passeerden allemaal de revue. Vooral goudhaantje Fernando Gaviria moet het nieuwe speerpunt worden van het team van manager Patrick Lefevere : “We willen zoveel mogelijk winnen met Gaviria. En vooral in de Tour de France.”

Philippe Gilbert zet dan weer alles op alles om zijn 'klavertje-vijf' af te ronden. Na zeges in de Ronde van Lombardije, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik jaagt de man uit Aywaille nu op Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo: “Klassiekers winnen was mijn grote kinderdroom. En het blijft ook nu mijn doel en motivatie in de herfst van mijn carrière. Ik wil zoveel mogelijk races winnen. Als ik er één heb gewonnen, werk ik keihard om de volgende te kunnen winnen. Zo zit ik in elkaar. Het is tijd nu om de laatste doelen in mijn carrière te verwezenlijken.”

rv Voorstelling van de vijf kopmannen in Calpe.

Lefevere: "2017 was exceptioneel"

Quick-Step Floors telt 27 renners in 2018, twee minder dan vorig jaar. Weliswaar zag de ploeg veel renners afscheid nemen, de ambitie blijft ook in 2018 groot en het team wil op het allerhoogste niveau blijven meespelen en winnen.

Quick-Step Floors eindigde het jaar op de tweede plaats in de WorldTourranking, het hoogste plekje was voor Team Sky van Chris Froome, BMC bezette de derde stek. De ploeg van Patrick Lefevere pakte in 2017 maar liefst 59 overwinningen (twee meer dan het jaar voordien, van de 59 zijn er 56 UCI-overwinningen, red).

"2017 was exceptioneel, niet alleen in kwantiteit maar ook in de kwaliteit van onze overwinningen", blikte Patrick Lefevere op de teampresentatie in Calpe nog even terug. "We pakken 59 zeges, waarvan 30 op WorldTour, één monument (de Ronde van Vlaanderen met Philippe Gilbert, red) en zestien ritten in een grote ronde. Daar bovenop behaalden we nog eens 60 andere podiumplaatsen. Dat toonde aan dat we er ook stonden in de koersen die we niet wonnen. Ik ben trots dat we van de eerste tot de laatste koers konden winnen, van januari tot en met oktober."

2018 wordt het twintigste jaar dat Quick-Step in het peloton vertoeft. "Die prestatie is al redelijk ongezien", vindt de manager. "Net als het aantal zeges dat we sinds het ontstaan van de ploeg hebben behaald. Mijn hoop voor het komende seizoen? Ik ga niet beloven dat we evenveel overwinningen gaan behalen, maar we zullen zeker ons best doen om onszelf op het hoogste niveau te blijven bevestigen, wedstrijden te winnen en te laten zien waarom wij een van de beste ploegen zijn."

Negen vertrekkers

Quick-Step Floors telt 27 renners in 2018, twee minder dan vorig jaar en zag negen renners vertrekken, onder wie heel wat toppers. Eerst was er het afscheid van Tom Boonen in april, voorts zochten onder meer Marcel Kittel, Matteo Trentin, Daniel Martin, Gianluca Brambilla, David De La Cruz en Julien Vermote andere oorden. De enige grote naam die daarvoor in de plaats kwam, is de Italiaan Elia Viviani. "Het klopt dat we enkele renners moesten uitzwaaien die een belangrijke rol in het teamsucces hebben gespeeld", beseft Lefevere, "maar tegelijkertijd heb ik ook gezien dat een nieuwe generatie leiders, werkpaarden, knechten, sprinters en punchers klaarstaat. Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we de juiste combinatie hebben van ervaren renners die hun verantwoordelijkheid zullen nemen en jonge talenten die klaar staan om enkele stappen te zetten."