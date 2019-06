VIDEO. Poels viert in slopende en kletsnatte zevende Dauphiné-rit, Fuglsang neemt gele trui van Yates over GVS

15 juni 2019

17u00

Bron: Eigen berichtgeving 10 Dauphiné In hondenweer heeft Wout Poels (Team Ineos) de zevende en voorlaatste rit in de Critérium du Dauphiné gewonnen. De Nederlander had een ultieme demarrage in huis op de lastige slotklim. Adam Yates is zijn gele trui kwijt, Jakob Fuglsang (Astana) werd tweede en is de nieuwe leider.

In de zevende en voorlaatste Dauphiné-rit lagen de vier beklimmingen netjes verdeeld over het lastige traject van 133 kilometer. Met een kwaaltje aan de knie kwam Tom Dumoulin niet meer aan de start, zijn Tour is echter niet in gevaar.

Na een lange strijd om de vroege vlucht zonderden 22 renners zich af. Daarbij onder meer Deceuninck-Quick.Step-duo Alaphilippe en Gilbert, Lutsenko, Magnus Cort en Edward Theuns. Een te grote groep, vond Alaphilippe, want in de afzink van de eerste hindernis van de dag vlamde de winnaar van gisteren als een speer naar beneden. Enkel Hofstede kon de daalcapaciteiten van de Fransman beantwoorden. Het duo bouwde een voorsprong van anderhalve minuut uit, maar kon uiteindelijk het verschroeiende tempo niet volhouden. Op de flanken van de Col de Marcieu - de derde klim - was hun liedje uit. Een vijftal slorpte hen op, de nieuwe leiders luisterden naar de namen Lutsenko, Woods, Moscon, Cherel en Hansen.

De vijf aanvallers vingen de slotklim van buiten categorie - de Montée de Pipay - aan met een voorsprong van 1 minuut 50 seconden op gele trui Adam Yates en diens concurrenten. Tussen de regendruppels door, want zo nu en dan gingen de hemelsluizen helemaal open. Aan de finish in Pipay begon het zelfs even te stormen. Gevolg: een gedeelte van de laatste rechte lijn stond helemaal blank, in een mum van tijd moesten de organisatoren dat water wegkrijgen. Intussen was Nairo Quintana de eerste die zich roerde in het peloton, zijn aanval baarde een muis. Kwiatkowski maakte wél de sprong naar voor, waar Lutsenko en Woods nog overbleven. Op vier kilometer van de streep viel de groep der favorieten hen op de huid.

Het moment voor Romain Bardet om te demarreren, maar hij geraakte niet weg. Emanuel Buchmann wél, die kreeg Jakob Fuglsang mee. Yates moest vol aan de bak. Niet per se voor de etappewinst, wel om Fuglsang , die met een achterstand van slechts zeven tellen een serieuze bedreiging was voor het eindklassement, terug te halen. De Brit ging op de trappers staan, maar schakelde snel een tandje terug. Wout Poels kon de oversteek wel maken, op 300 meter sloot hij aan bij het duo. De Nederlander ging er meteen op en over en stak de bloemen op zak. Fuglsang werd tweede en neemt de leiderstrui over van Yates - die binnenkwam op tien seconden. Buchmann finishte als derde. Dylan Teuns kwam als eerste Belg binnen als negende op een halve minuut, Bjorg Lambrecht werd tiende en blijft in de witte jongerentrui.

Morgen eindigt de Franse rittenkoers met een korte, maar stevige rit van 113 kilometer tussen Cluses en Champéry. Opnieuw met vuurwerk?

