VIDEO. Ophef in Tirreno: ploegmaats Sagan rijden in volle snelheid op overstekende toeschouwer GVS/YP/MG

13 maart 2019

Chaos in de Tirreno-Adriatico. BORA-hansgrohe was in de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers bezig aan haar ploegentijdrit, toen een onoplettende fan zonder haasten plots de weg overstak. Rafał Majka en Oscar Gatto konden de toeschouwer niet meer ontwijken, waarna ze met z’n drieën tegen het asfalt smakten. Vooral voor Majka een ramp, de klassementsambities van de Pool kregen meteen een stevige knauw. Peter Sagan ontsnapte aan het tumult. Majka en Gatto kwamen, weliswaar bebloed, ruim vijf minuten na hun ploegmaats over de finish gereden. Hoe het met de aangereden man gaat, is nog niet duidelijk.

Ploegleider Villa: “Zo’n crash is áltijd schrikken”

Patxi Villa, ploegleider bij BORA Hansgrohe, zag het met lede ogen gebeuren. Hij vindt dat renners zich geen zorgen zouden moeten maken over de veiligheid tijdens zo’n ploegentijdrit. “Het enige wat de renners zouden moeten doen, is fietsen. Wij keken toe vanuit de volgwagen en focusten vol op hun prestatie. Wij kunnen alleen maar hopen dat alles veilig verloopt, maar dat was hier niet het geval. Een crash in zo’n ploegentijdrit is áltijd schrikken. De renners kunnen amper remmen en geven vol gas. Gelukkig zijn de renners, op enkele schrammen na, oké.”

What an idiot #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/omX1dPHTpO The Puncheur(@ thepuncheur) link

#TirrenoAdriatico - Crash of one @BORAhansgrohe rider due to an idiot crossing the street! pic.twitter.com/ezRA73PHt8 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link