VIDEO. Onze man in Argentinië zocht Peter Sagan op na zijn compliment aan Remco Evenepoel: “Benieuwd hoe hij het als prof gaat doen” JDK/DMM

28 januari 2019

20u45 2 Wielrennen Zijn allereerste wedstrijd als wielerprof gaat Remco Evenepoel goed af. De 19-jarige wereldkampioen bij de junioren kreeg tijdens de eerste rit in de Ronde van San Juan zelfs complimenten van Peter Sagan. Onze man in Argentinië zocht de Slovaak op om het even over de jongste renner van het peloton te hebben.

Leuk moment voor Remco Evenepoel gisteren in de Ronde van San Juan. De jongeling van Deceuninck-Quick Step wist zich in zijn eerste koers als wielerprof uitstekend te handgaven in het peloton. Het kwam de dubbele wereldkampioen bij de junioren zelfs op een compliment van Peter Sagan te staan. De Slovaak vertelde Evenepoel dat hij goed zijn mannetje stond. Reden te meer voor onze man in Argentinië om Sagan met die actie te confronteren.

“Waarvoor dat compliment aan Evenepoel was? Geen idee...”, fietst Sagan zich aanvankelijk weer in zijn typische stijl rond de vraag. “Remco is een groot talent. Ik ben benieuwd hoe hij het zal doen als prof. Van het juniorenpeloton naar hier is een grote stap. We zullen wel zien hoe hij zich ontwikkelt.”

Sagan herinnert zich zelf ook nog zijn eerste wedstrijd als prof in 2010 op 19-jarige leeftijd. “Dat was in Adelaide. Een criterium net voor de Tour Down Under. Ik zat er in de ontsnapping met Lance Armstrong. Dat was voor mij ook een heel groot moment.”