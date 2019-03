VIDEO. Oliver Naesen beste Belg in Sanremo sinds Tom Boonen: “Ik moet heel fier zijn op deze tweede plaats” DMM

23 maart 2019

17u19

Bron: VTM 0 Wielrennen Net niet voor Oliver Naesen in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot strandde op een knappe tweede plaats in het wiel van winnaar Julian Alaphilippe. Naesen reed een attente wedstrijd en kon zich vinden in de uitslag.

“Dit is ongelofelijk voor mij”, vertelde Naesen in een eerste reactie. “Mijn eerste podium in een monument. Ik was al met vertrouwen naar deze wedstrijd gekomen. Ik dacht aan een top tien, het podium verwachtte ik niet. Julian Alaphilippe was de rechtvaardige winnaar. Hij was ‘untouchable’ en de sterkste op de Poggio. Hij wint hier ook de sprint door van ver aan te zetten tegen toch wel niet de minsten. Sagan, Trentin, Kwiatkowski. Alaphilippe verdiende de zege en was vandaag gewoon de beste.”

Bij VTM-journalist Jan Suyckens ging Naesen na de wedstrijd noge ven verder. “De tweede plaats is altijd een beetje ontnuchterend, maar het is iets waar ik heel fier op moet zijn. Ik wou vandaag niet gewoon volgen, maar aanvallen en zelf de koers proberen te winnen.”

Onze landgenoot kwam in de sprint tot op het wiel van Julian Alaphilippe, maar er over komen, lukte niet meer. “Ik wist dat ik hem moest volgen. Vorige week won hij een massasprint in de Tirreno. Het ging supersnel in de laatste 500 meter. Iedereen zat een beetje op zijn tandvlees. Ik ook. Van Sagan had ik het idee dat zijn sprint al gereden was. Hij had in de laatste kilometers echt al veel werk opgeknapt.”

Naesen probeerde het ook even zelf net na de Poggio. “Het ging niet echt hard, dus ik probeerde. Je weet nooit dat ze je in anonimiteit laten rijden. Er komt nu een mooie periode aan voor mij. Tot en met de Amstel. Ik hoop zoveel mogelijk podiua of misschien zelfs een overwinning te behalen. Als ik mag kiezen? Die luxe heb ik niet. Ik moet alles pakken wat ik kan.”