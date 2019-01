VIDEO. Nieuw-Zeelander Bevin slaat dubbelslag in Tour Down Under na tumultueuze sprint MG

16 januari 2019

06u36 0

Patrick Bevin heeft de tweede rit in de Tour Down Under gewonnen, na een tumultueuze sprint waarbij veel renners in de laatste bocht ten val kwamen. Bevin, die ook de nieuwe leider is in de Australische rittenkoers, rijdt voor de CCC-ploeg van Greg Van Avermaet. Het was de tweede overwinning al dit jaar voor de Nieuw-Zeelander. Hij werd al tijdritkampioen van zijn land.

Caleb Ewan finishte tweede, Peter Sagan was derde en Jasper Philipsen kwam als vijfde over de streep. Philipsen had daar erg gemengde gevoelens over. In volle sprint raakte hij het achterwiel van Sagan. “Ik moest daardoor naar rechts uitwijken en ik denk dat ze daardoor gevallen zijn achter mij. Het was zeker mijn bedoeling niet om de anderen te laten vallen.”

Caleb Ewan miste de benen, zei hij, in de sprint die licht bergop ging.

🏁 That was HECTIC 😲 @PaddyBevin took full advantage of a huge crash in the last KM to take a fabulous win on Novatech Stage 2 ahead some of the world's best sprinters!! Chapeau 👏🏼 #TourDownUnder pic.twitter.com/7ZBCuJIwOu Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link