VIDEO. Motard haalt wel heel vreemde toeren uit tijdens Brabantse Pijl voor vrouwen TLB

17 april 2019

21u43 29

Vervelend moment vandaag voor wielrenster Liane Lippert. Tijdens de Brabantse Pijl - die gewonnen werd door onze landgenote Sofie De Vuyst - werd de Duitse renster van Team Sunweb bijna omver gereden door een motard die plots dwars over de weg scheurde. Net voor het voorval - dat zich afspeelde op de Lotsestraat, zo’n 117 kilometer voor de finish - had de 21-jarige Duitse een versnelling geplaatst. Wat de oorzaak was van het vreemde manoeuvre van de motard, is niet duidelijk. Lippert, die duidelijk flink schrok, bleef gelukkig (knap) overeind.