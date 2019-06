VIDEO. Merlier na Belgische titel: “Dit gevoel is onbeschrijfelijk” Redactie

30 juni 2019

18u20

Bron: VTM NIEUWS 0

Tim Merlier kroonde zich vandaag tot Belgisch kampioen in Gent. “Ik vond mezelf vooraf geen topfavoriet en liet me niet nerveus maken. Het dan ook nog eens afmaken, is toch iets anders”, vertelde een dolgelukkige Merlier na afloop. “Dit gevoel is onbeschrijfelijk. Het zal een jaar lang genieten worden in deze trui. Nu ga ik een weekje rusten en dan bouw ik terug op.” Bekijk hierboven de volledige reactie van Merlier.

Merliers ploegmaat De Bondt: “Hoed af voor Remco Evenepoel”