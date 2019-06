VIDEO. Lefevere over niet-selectie Gilbert: “Misschien is het wel een cadeau voor hem” Redactie

26 juni 2019

Ook Patrick Lefevere heeft in een eerste reactie gereageerd op de niet-selectie van Gilbert voor de Tour. “Het was een dilemma. Het is ook Gilbert met zijn statuut, met alles wat hij is en gepresteerd heeft in zijn leven. Hij heeft een enorm gewicht, maar we wilden absoluut het risico nemen om de ploegentijdrit te winnen. Misschien hebben we heme wel een cadeau gedaan. Als hij nu de Vuelta rijdt, dan wordt hij ook gevaarlijk voor het WK”