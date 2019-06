VIDEO. Kopecky snelt naar tijdrittitel bij de dames: “Liever zondag winnen, dan kan ik elke keer in trui rijden” Redactie

27 juni 2019

16u14

Bron: VTM 0 Wielrennen Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies) is in Middelkerke Belgisch kampioene tijdrijden bij de vrouwen elite geworden. De 23-jarige klokte na het 25,3 km lange traject af in een tijd van 34:45. Jolien D'hoore werd tweede op 44 seconden. Annelies Dom, de uittredend Belgisch kampioene op de weg, pakte brons op 47 seconden.

Ann-Sophie Duyck, die de laatste vijf kampioenschapen op haar naam zette maar ziek was in aanloop naar deze titelstrijd, moest genoegen nemen met een zesde plaats op 1:01 van Kopecky. Het was Sanne Cant die met 35:39 een eerste richttijd neerzette. Het was lang wachten voor iemand de tijd van de veldrijdster verbeterde. Annelies Dom, één van de topfavorieten voor het BK op weg van komende zondag, was zes seconden sneller.

Dan was het wachten tot de laatste tien vrouwen aan hun race tegen de tijd begonnen. Lotte Kopecky vloog over het parcours en was de eerste die onder de kaap van de 35 minuten dook met een eindtijd van 34:45, goed voor een gemiddelde van 43,68 kilometer per uur. Sofie De Vuyst strandde op 1:13, Jolien D'hoore bolde binnen na 35:29 en werd uiteindelijk tweede.

Ann-Sophie Duyck mocht als laatste op pad maar de West-Vlaamse kende, net als het hele voorseizoen door ziekte, een mindere dag en werd pas zesde.