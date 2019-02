VIDEO. Jolien D’hoore ontsnapt nipt aan massale valpartij op WK baanwielrennen Redactie

28 februari 2019

08u02 0

Jolien D’hoore heeft op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow de bronzen plak veroverd in de scratch. De Britse Elinor Barker pakte het goud, het zilver was voor de Nederlandse Kirsten Wild. Het is voor België de eerste medaille op dit WK. De finale werd daarnaast ontsierd door een massale valpartij.