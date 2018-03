VIDEO: Jolien D'hoore knalt naar zege in Driedaagse Brugge-De Panne Redactie

22 maart 2018

17u11

Bron: Belga 0 Wielrennen Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott) heeft de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. In de eerste editie van de WorldTour-koers haalde de Belgische kampioene het na 153 kilometer in een massasprint van de Australische Chloe Hosking en de Luxemburgse Christine Majerus.

Al ter hoogte van de eerste kasseizone, na 12 kilometer in Zuienkerke, spatte het peloton in verschillende stukken uiteen. Uiteindelijk vormde zich zo al snel een kopgroep met vijftien rensters: Christine Majerus, Romy Kasper, Lisa Klein, Emma Cecilie Jorgensen, Jelena Eric, Sheyla Gutierrez Ruiz, Moniek Tenniglo, Gracie Elvin, Sara Penton, Mieke Kroger, Katarzyna Pawlowska, Jeanne Korevaar, Monique van de Ree, Eva Buurman en Abigail Van Twisk. Zij liepen uit tot 1 minuut en 45 seconden op een eerste deel van het peloton. Voorin moest Korevaar haar metgezellen lossen en dat deed ook Majerus, op 55 kilometer van de meet. De Luxemburgse werd opgeslokt door het peloton, waarin de rensters van Ale Cipollini, Team Sunweb en Boels-Dolmans het tempo optrokken.

De kloof tussen de kopgroep en de grote groep slonk tot iets meer dan één minuut. Vervolgens was de cohesie opnieuw helemaal zoek en werd de voorsprong weer uitgediept tot anderhalve minuut. De dertien leidsters mochten de eerste van twee plaatselijke ronden, van elk 15,3 kilometer, aansnijden met een voorsprong van 25 seconden op een eerste omvangrijke groep. Penton reed zich vast in de tramsporen en kwam ten val. De kopgroep verbrokkelde hierdoor tot negen rensters. Ook Eric moest er voorin af en dus bleven enkel nog Kasper, Jorgensen, Ruiz, Elvin, Kroger, Pawlowska, Van de Ree en Buurman over.

Eerste zege

De acht hielden bij het ingaan van de slotronde nog 28 seconden over op de achtervolgende groep. Kroger achtte op 12 kilometer van de meet haar moment gekomen en trok in de aanval. Elvin zag de ernst van de situatie in en ging in de tegenaanval. Kroger bleef ervoor gaan, terwijl Elvin bleef hangen op 10 seconden. De rest volgde op drie kilometer van het einde op 30 seconden. Maar op 700 meter van de finish werd Kroger gegrepen. In de daaropvolgende sprint zat Jolien D'hoore ietwat ingesloten, maar de Belgische kampioene kon er op het gepaste moment netjes uitkomen en zo haar eerste zege van het seizoen boeken.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma was er niet bij in de Driedaagse. Desondanks blijft ze leidster in de WorldTour-ranking. D'hoore staat op de negende plaats.

Gisteren won de Italiaan Elia Viviani de Driedaagse Brugge-De Panne bij de mannen.

