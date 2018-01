VIDEO: In het spoor van Quick.Step Floors op stage in Calpe Joeri De Knop

11u28 1 Joeri De Knop Keisse, De Plus, Gilbert en Stybar in een onderonsje.

Net als onze eersteklassers, vertoeven ook heel wat wielerteams in het buitenland. Quick.Step Floors bijvoorbeeld. De Belgische wielerformatie slaat zijn tenten op in het Spaanse Calpe en doet dat tot zaterdag 13 januari. Het is overigens de tweede stage van het team in het Suitopiahotel in Calpe (de eerste was begin december). Uiteraard zijn de voorbereidingen al gestart voor de Tour Down Under (van 16 tot en met 21 januari), die renners zijn er dan ook niet bij. Bijna iedereen is aanwezig, op elf renners na. De zeven die de Tour Down Under rijden (Viviani, Devenyns, Mas, Capecchi, Sabatini, Mörköv, Sénéchal). Ook Terpstra (tot en met vanavond nog actief in de Zesdaagse van Rotterdam aan de zijde van Dylan van Baarle), Narvaez, Hodeig en Richeze zijn er niet.