VIDEO. ‘HLN on Tour’: vijfvoudig winnaar Tom Boonen neemt collega-analisten Marc Degryse en Niels Albert mee naar de E3 Wielerredactie

29 maart 2019

21u28 1

De E3 BinckBank Classic was vandaag ook het eerste luik van ‘HLN on Tour’, een reeks waarbij onze huisanalisten elkaar meenemen naar ‘hun’ sport. Vandaag was Tom Boonen de gastheer en de ex-wielrenner nam collega-analisten Marc Degryse en Niels Albert mee naar de E3, de koers die Boonen zelf vijf keer won.

Onder een blakende lentezon leerde Boonen zijn collega’s de koerswereld kennen. En Degryse en Albert merkten dat de wereldkampioen van 2005 nog flink wat bekijks had. Tia Hellebaut die hem enkele vragen voorschotelde, Ludo Dierckxsens die hem even aanklampte of zelfs Marie-Jeanne Huysman (de vrouw van Willy Naessens, red.) die met hem op de foto wilde: het overkwam onze wieleranalist allemaal. Binnenkort zullen de andere analisten hun collega’s ook nog meenemen naar ‘hun’ sport. Ook onze tennisexpert Filip Dewulf zal dat doen, hij ontbrak vandaag vanwege familiale redenen.

Morgen kunt u alvast een uitgebreide reportage over de eerste ‘HLN on Tour’-trip lezen in onze weekendkrant