VIDEO. HLN.be-surfers meten zich met renners van Deceuninck-Quick.Step: “Lampaert spaart zich voor zaterdag!” TLB

28 februari 2019

22u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De Omloop is pas voor zaterdag, maar Philippe Gilbert en Yves Lampaert moesten vanavond toch al even aan de bak. De renners van Deceuninck-Quick.Step werden in het wielermuseum KOERS uitgedaagd door…surfers van HLN.be.

Met wat zweetparels op het voorhoofd stapte Yob Hillewaert van de tandemfiets die hij gedeeld had met Yves Lampaert. Samen met de Belgische kampioen had hij net geracet én gewonnen tegen Philippe Gilbert en een andere fan. “Die Lampaert heeft zijn krachten gespaard, jong”, pufte de zelfverklaarde fan van Bob Jungels uit. Net als negen andere bezoekers van onze website kreeg Hillewaert de kans om een babbeltje te slaan met de renners die komend weekend aan hun klassiek voorjaar beginnen.

“Ik ben sinds jaar en dag fan van Gilbert. Dat ik hem hier nog even kan spreken aan de vooravond van de klassiekers, is absoluut geweldig”, zegt Giovanni Goessens, die ook van de partij was in Roeselare. De Oost-Vlaming nam zijn zoontje mee. “We zijn samen op de foto gegaan met de renners en ik denk wel dat ik dat beeld een speciale plaats zal geven in onze woonkamer. Mijn zoontje is misschien nog iets te jong om dit allemaal te snappen, maar dit is toch een moment dat ik zal koesteren.” (lees verder onder de foto)

Ook Jean Delattre en zijn vrouw waren van de partij. De man vormde een team met Philippe Gilbert, maar slaagde er net niet in om het wedstrijdje te winnen. “Maar dat kan de sfeer niet drukken, hoor”, behield Delattre zijn goed humeur. “Ik ben grote fan van de ploeg van Lefevere. Het Wolfpack-concept vind ik geweldig. Je ziet echt dat het een vriendengroep is - de resultaten helpen daar natuurlijk bij. Wie ik denk dat zaterdag de Omloop zal winnen? Als ik mijn geld op iemand van de ploeg zet, dan toch Yves Lampaert. Ik heb zonet gemerkt dat hij best snel met een fiets kan rijden. (lacht)”

Van en voor het volk

“Meer dan tweeduizend mensen hebben via HLN.be hun kans gewaagd om een meet & greet te winnen”, zegt Jan Bosselaers, de Marketing Director van Maes. Het biermerk is partner van de ploeg van Patrick Lefevere en stond mee in voor de organisatie van de persconferentie. “Maes staat voor vriendschap en daarom wilden we ook dat de wielerfans dichter bij de renners van de beste wielerploeg ter wereld konden komen. De koers blijft voor én van het volk.”

Maes is sinds de zomer van vorig jaar partner van de Quick.Step-ploeg. Volgens Bosselaers matchen de twee partijen perfect. “Deceuninck-Quick.Step is een Belgische ploeg en bovendien de beste wielerploeg ter wereld. Als Belgisch bier dat ook al verschillende medailles won op internationale wedstrijden, vonden we wel dat we ons konden identificeren met het team.” (lees verder onder de foto)

“Bovendien is wielrennen een sport die verbindt, veel meer dan voetbal. Bij voetbal supporter je voor of tegen een ploeg, terwijl in het wielrennen iedereen blij is als er een Belg wint. We willen ook meer wielerfans de kans geven om dichter bij die koershelden te komen, vandaar ook het initiatief van vanavond. De komende maanden en weken zullen we ook een bredere campagne lanceren, waarbij we onder meer mensen mee laten rijden in de VIP-bus van de ploeg. Er zitten zeker nog leuke dingen aan te komen!”

Schrik overigens niet wanneer u Gilbert binnenkort van een pint ziet nippen na een voorjaarskoers. Het alcoholvrije bier van Maes (Maes 0,0%) zou immers de ideale hydratatiedrank zijn voor renners na een koers en ‘The Wolfpack’ zal de komende weken de proef op de som nemen... (lees verder onder de foto)

Gilbert: “Hoog tijd dat we de Omloop nog eens winnen”

Philippe Gilbert (36) is zaterdag één van de speerpunten van Deceuninck-Quick.Step voor de Omloop. ‘Phil’ won die koers al tweemaal, in 2006 en 2008. “De Omloop is in vergelijking met die periode wel veel zwaarder geworden”, verklaarde hij vanavond tijdens de persconferentie. “Blijkbaar is het van 2005 (met Nick Nuyens, nvdr.) geleden dat Quick Step de Omloop won. Het is dan ook tijd dat we deze koers nog eens winnen.”

Met Gilbert, Yves Lampaert, Zdenek Stybar en Bob Jungels heeft Deceuninck-Quick Step vier ijzers in het vuur. “Als je één kopman in je team hebt, en die wordt ziek, dan is je kans verkeken. Het is dus goed dat we verschillende troefkaarten kunnen uitspelen”, besloot Gilbert, die twee weken geleden zijn eerste ritzege van het seizoen pakte in de Ronde van de Provence.

Lampaert: “Ik leg mezelf geen extra druk op”

Yves Lampaert (27) krijgt dit seizoen meer verantwoordelijkheid bij Deceuninck-Quick Step. De West-Vlaming wordt beschouwd als een speerpunt, ook zaterdag in de Omloop.

“Maar ik leg mezelf geen extra druk op.” Lampaert zal dit seizoen nog meer zijn eigen kans mogen gaan, na het vertrek van Niki Terpstra naar Direct Energie. “Ik ga gewoon mijn best doen, zoals in de voorbije jaren”, reageerde hij. “Ik leg mezelf geen extra druk op. Ik kan nog altijd goed slapen. Ik draag een mooie trui, en in de eerste plaats wil ik daarvan genieten. De rest zal daarna wel volgen. Hopelijk kan ik in de kampioenentrui op veel steun rekenen van de supporters.”

“Iedereen zit nog fris en denkt dat de zege mogelijk is. Daardoor is de Omloop nog een nerveuzere wedstrijd in vergelijking met de andere koersen. Ik verwacht dat de strijd zal losbarsten vanaf de Molenberg”, besloot Lampaert.

Stybar: “Omloop één van mijn favoriete koersen”

Ook Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) kijkt uit naar de start van het Vlaamse wielervoorjaar. “De Omloop is één van mijn favoriete koersen, net als de Strade Bianche”, zei hij in Roeselare.

De 33-jarige Tsjech was zondag de beste in de slotrit van de Ronde van de Algarve, zijn eerste overwinning in anderhalf jaar. “Dat speelde niet in mijn hoofd. Die zege geeft me nu wel een extra boost voor de komende periode en heeft een beetje druk weggenomen. Voor de klassiekers twijfel je toch altijd wat over de conditie, zelfs al weet je dat die goed is.”

“Ik voel me redelijk oké”, aldus Stybar. “Al had ik na de Ronde van de Algarve toch wat tijd nodig om te recupereren. Hopelijk komt zaterdag alles goed. Een hiërarchie binnen de ploeg hebben we niet echt, er is geen uitgesproken kopman. Bob Jungels pakt nu gewoon de plaats in van Niki Terpstra. Als er iemand voorop rijdt, dan werken de anderen voor hem. Vorig jaar had Quick Step een absoluut topjaar. Het wordt niet makkelijk om dat te herhalen, maar we gaan er gewoon voor.”

Jungels waagt zich opnieuw aan de kasseien: “Ik rijd al op de Vlaamse wegen sinds mijn tiende”

Bob Jungels kan zaterdag mogelijk voor de verrassing zorgen. De 26-jarige Luxemburger concentreert zich dit seizoen op de Vlaamse voorjaarsklassiekers, in tegenstelling tot de Ardennenklassiekers.

Vorig jaar won Jungels Luik-Bastenaken-Luik. “Waarom ik me opnieuw aan de kasseien waag? Dat hebben we vorig jaar zo besproken met de sportdirecteurs na La Doyenne. In eendagskoersen kan ik een prestatie neerzetten, de Ronde van Vlaanderen is voor mij een doel. Ik hoop dat ik kan groeien in de kasseiklassiekers. Ik rijd al op deze wegen in Vlaanderen sinds mijn 10e verjaardag, Luxemburg is niet veraf. Maar als ik de komende koersen niet kan volgen, dan zal er al gauw een evaluatie volgen.”

“Dit jaar zal ik zeker niet de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl rijden”, zei de Luxemburger, die in 2012 Parijs-Roubaix bij de beloften won. “Mijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik hangt af van mijn voorbereiding op de Giro, een groot doel voor mij. We zullen ook bekijken hoe mijn lichaam reageert op de Ronde van Vlaanderen. In Luik moet je honderd procent zijn aan de start.”