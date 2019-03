VIDEO. Geëmotioneerde Alaphilippe na winst in eerste monument: “Ik heb het moeilijk om dit te beseffen” DMM

23 maart 2019

17u58

Julian Alaphilippe heeft met Milaan-Sanremo zijn eerste wielermonument op zijn palmares geplaatst. "Ik heb tijd nodig om dit te realiseren", vertelde de 26-jarige Fransman na afloop.

De emoties liepen bij Alaphilippe zo hoog op dat hij zijn flashinterview kort na zijn overwinning spontaan in het Frans begon te babbelen en niet in het Engels. “Ik heb het moeilijk om dit te beseffen. Het is moeilijk om me te realiseren wat ik deed en wat de ploeg deed. Ik zag al mijn ploegmaats na de finish huilen van geluk.”

“De hele dag hebben de ploegmaats me beschermd. Tim Declercq trok de hele wedstrijd op de kop en in de finale controleerden we en maakten we de koers harder. Ik deed een grote inspanning op de top van de Poggio om voor een grote selectie te zorgen en om te zien wat er kon gebeuren. Ik geraakte met de sterkste renners voorop. In de afdaling probeerde ik te herstellen.”

“In de laatste twee kilometer prentte ik mezelf in: ‘Ik wil winnen, geen tweede plaatsen meer.’ Ik mocht geen fouten maken. Ik was heel gefocust om de aanvallen te beantwoorden. Met 600 meter te gaan, toen Mohoric wou aanvallen, zei ik: ‘nu of nooit’. Ongelooflijk dat het lukte. Ik ben zo blij.”

Voor Alaphilippe is het de zevende seizoenszege. Eerder dit jaar won hij onder meer de Strade Bianche en twee ritten in Tirreno-Adriatico. Met de Waalse Pijl en de Clasica San Sebastian, die hij allebei vorig jaar won, had hij al twee klassieke zeges op zijn palmares.