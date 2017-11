VIDEO: Fast and Furious of wielrennen? Ploegmaat Sagan ‘drift’ in natte afdaling door bochten XC

15u29 0 rv

Peter Sagan is duidelijk niet de enige acrobaat in het profpeloton. Ook Michael Kolar, teammaat en landgenoot van de Slovaakse wereldkampioen, kan duidelijk met een fiets overweg. Op Twitter was te zien hoe Kolar op een nat wegdek door de bochten van de afdaling van de Col de sa Creu (Mallorca) ‘driftte’. De renner van Bora-Hansgrohe is er namelijk op trainingsstage. Straffe beelden.

Keep it slidin 🤘 pic.twitter.com/HwC6pf7EXj Michael Kolar(@ MichaelKolar_) link