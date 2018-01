VIDEO: Er zijn ook in 2018 nog zekerheden, Sagan pakt voor de ogen van ploegmaats uit met zíjn handelsmerk DMM

Happy new year! Šťastný nový rok! Peter Sagan

Het is al even geleden sinds we Peter Sagan voor het laatst een wheelie zagen trekken. Om het nieuwe jaar in te zetten, en om al zijn volgers op de sociale media te verwennen, heeft de Slovaak nu toch nog eens uitgepakt met zijn handelsmerk. Een ellenlange streep op het achterwiel en klaar is kees. Zijn ploegmakkers bij BORA-Hansgrohe kijken in de achtergrond geamuseerd toe naar de capriolen van hun kopman. Sagan en wheelies, er zijn ook in 2018 nog zekerheden in het leven.

