VIDEO. Dramatische start van Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren: renners knallen vol op wagen wedstrijddirecteur na vreemd manoeuvre TLB

03 maart 2019

15u35

Bron: Streetjump-Forte Development Team 4

De junioreneditie van Kuurne-Brussel-Kuurne is op een (stevige) valse noot gestart. Op beelden die het Streetjump-Forte Development Team deelde op Facebook is te zien hoe de wagen van de koersdirecteur plots voor een onduidelijke reden vol in de remmen ging. De renners die achter de auto reden, konden het vehikel niet meer ontwijken. Het resultaat was een massale val en dus een start in mineur.

Meer over Facebook

sport

wielersport

sportdiscipline

wegwielrennen