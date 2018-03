VIDEO: De pech houdt niet op: Mark Cavendish knalt op obstakel en maakt akelige salto GVS

17 maart 2018

Neen, het geluk staat niet aan de zijde van Mark Cavendish. Op een kleine tien kilometer van de finish kon de Britse spurtbom een geel obstakel midden op de weg niet meer ontwijken. Een verschrikkelijke salto over zijn fiets was het gevolg. Milaan-Sanremo zat er dan ook meteen op voor de man van Dimension Data. Alweer pech.

Cavendish brak vorige week nog een rib tijdens de Tirreno-Adriatico, maar maakte vandaag toch zijn opwachting in Milaan-Sanremo. "Het is immers belangrijk dat hij ritme opdoet", klonk het gisteren nog bij ploegleider Jean-Pierre Heynderickx. Dat was nodig, want de Brit heeft er een baaljaar opzitten. Hij rijdt nu al twaalf maanden van ziekte naar blessure naar valpartij.

🇮🇹#MSR 10 km to go@MarkCavendish has crashed. More to follow. Team Dimension Data(@ TeamDiData) link

Alleen al in 2018 smakte Cavendish drie keer tegen het asfalt. Op 21 februari 2018 viel hij al tijdens de geneutraliseerde start tijdens de eerste rit van de Ronde van Abu Dhabi. De sprinter hield er een hersenschudding en een whiplash aan over en stond meteen twee weken aan de kant. Net terug fit riep het onheil alweer, want in de eerste rit van Tirreno-Adriatico viel hij tijdens de ploegentijdrit immers opnieuw tegen de grond. Hij stapte ondanks een gebroken rib niet uit koers, maar omdat hij buiten tijd finishte zat de Spaanse rittenkoers er toch al na één dag op. Revalideren was alweer het gevolg.

In allerijl lukte het tóch om aan de start van de Primavera te verschijnen, maar het geluk stond alweer niet aan de zijde van de onfortuinlijke Cavendish. Wat er net schort of hoe ernstig de blessure is, is op dit moment nog niet duidelijk.