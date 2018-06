VIDEO: Brits Supertalent doet weer van zich spreken met ongeziene stuurmanskunsten in volle finale DMM

02 juni 2018

Wij hebben Remco Evenepoel, Groot-Brittannië heeft Tom Pidcock. De 18-jarige ex-wereldkampioen veldrijden bij de junioren staat te boek als een supertalent en dat zowel in het veld als op de weg. De jongeman uit Leeds won vorig jaar Parijs-Roubaix voor junioren, maar bewijst nu ook bij de beloften aardig uit de voeten te kunnen. In een wedstrijd in het Engelse Salisbury liet hij bovendien een staaltje van zijn indrukwekkende stuurmanskunsten zien.

Bij een haakse bocht in de laatste kilometer schoof één renner onderuit, met een domino-effect tot gevolg. Pidcock (met de witte trui van Team Wiggins) was de eerste die aan de valpartij kon ontkomen. De Brit toverde een stevige slipper uit de wielen en wist met wat cross-behendigheid voorbij zijn stilstaande concurrenten te glippen. Op de koop toe maakte 'Pidder' het ook nog eens in de laatste rechte lijn met verve af. In een sprintje met twee was hij een stuk sneller dan zijn concurrent.

