VIDEO. Bradley Wiggins gaat total loss op ‘Bal Pedal’ en spreekt zich uit over de werelduurrecordpoging van Victor Campenaerts DMM

27 februari 2019

21u10 0 Wielrennen Opgemerkte gast op ‘Bal Pedal’ in de Gentse Vooruit. Niemand minder dan Bradley Wiggins kwam er op uitnodiging van Flanders Classics het klassieke wielervoorjaar op gang trappen. Figuurlijk met een spreekbeurt over zijn boek ‘Icons’. Letterlijk met een race op de rollen tegen burgemeester Mathias De Clercq. Vooral dat laatste trok de nodige aandacht. Een duidelijk ontspannen Wiggins deed er zoals het een ware rock-ster betaamt graag nog een schepje bovenop.

Wiggins: “Ik ben een wielerfan die toevallig de Tour heeft gewonnen”

“Gent life”, getekend Bradley Wiggins op Instagram. De Tourwinnaar van 2012 was voor ‘Bal Pedal’ opnieuw in zijn geboortestad. ‘s Middags ging dat gepaard met een glas wijn in de schaduw van het Gravensteen. ‘s Avonds rukte hij uit naar feestzaal de Vooruit met een glas Kwaremont-bier in de hand. “Ik word altijd een beetje nostalgisch als ik in Gent ben”, opende Wiggins. “Ik ben geboren in de Wondelgemsestraat. Twee kilometer verderop. Het is goed om terug te zijn. I love Gent. Er is veel veranderd. Wij woonden in een behoorlijke buurt, maar nu is het een sh*thole. Neen, even serieus. Gent is een mooie stad geworden.”

In gesprek met moderator Stijn Vlaeminck van Studio Brussel ging het vervolgens over Wiggins’ liefde voor de wielersport. En over zijn boek ‘Icons’ waar Wiggins een aantal van zijn wielerhelden ten berde brengt. “Ik hou van wielrennen. Het is mijn passie. Ik ben een wielerfanaat die toevallig de Tour heeft gewonnen. Het zorgt ervoor dat mensen naar me luisteren als ik over koers praat. Het feit dat ik Tourwinnaar ben heeft me een platform gegeven. Ik verzamel ook al lang wielertruitjes. Ik heb bijvoorbeeld truitjes van Fausto Coppi, Jacques Anquetil en Eddy Merckx. Mijn vrouw stelde voor om er iets mee te doen. (lacht) Ik dacht ‘F*ck ‘em’ die truitjes zijn van mij.”

Armstrong en Sercu

Maar een boek over zijn idolen kwam er wel en daarin heeft Wiggins het onder andere over Lance Armstrong. Iets wat hem in wielermiddens niet in dank werd afgenomen. “Weet je, ik ken de geschiedenis van mijn sport. Zonder Lance zou het wielrennen nu niet staan waar het staat. Trek bijvoorbeeld zou zonder Lance vandaag niet zo’n groot fietsmerk zijn. Namen als Armstrong en Riis verdwijnen moeten blijkbaar in een soort taboesfeer verdwijnen. Renners praten er niet over omdat ze zich anders heel wat vragen op de hals halen. Ik kan wel zeggen wat ik wil als ex-renner. Daarom: Lance Armstrong maakt deel uit van de wielersport. Ik vind dat we dat moeten accepteren voor wat het is en verder moeten gaan.”

Een nostalgicus wil Wiggins zich niet noemen. Toch dweept Wiggins met de truitjes van zijn ‘Icons’. “Ja, die van Coppi is ‘pretty special’. Het is zijn gele trui uit de Tour van 1949. De grootste kampioenen herken je trouwens ook aan hun nederigheid. Ik heb in mijn leven maar twee weken opgetrokken met mijn vader, maar ik onthoud voor altijd hoe hij vertelde over zijn Zesdaagse van Gent tegen Eddy Merckx en Patrick Sercu. Dat was de grootste wielrenner op de weg samen met de beste baanwielrenner aller tijden. Mensen maken zich hier zorgen om de ‘brexit’, maar ze zouden beter nadenken over hoe ze Sercu op gepaste manier eer bewijzen. He deserves a f*cking knighthood. Ik wil hem de mijne graag geven en dat meen ik.”

Patrick Sercu verdient een ridderschap, hij mag de mijne hebben en dat meen ik.” Bradley Wiggins.

“Victor kan mijn werelduurrecord aan, anders zou hij het niet doen”

Tot slot kwam ook nog de werelduurrecordpoging van Victor Campenaerts ter sprake. “Is het nu ook officieel? Dat wist ik niet, maar ik ben fan. Ik ga het zeker volgen.” De Kristallen Fiets waagt zijn poging op 16 of 17 april in Aguascalientes en wil in Mexico beter doen dan de 54,526 kilometer in één uur van Wiggins. “Hij kan het. Als je weet dat je faalt, dan start je niet. Dus als hij het doet, dan breekt hij zeker mijn afstand. Ik hoop trouwens dat hij het doet. Ik wil hier over vijf jaar niet terugkeren om het wéér over ‘mijn’ werelduurrecord te hebben. Het is aan verjonging toe, dus de poging van Campenaerts is een goeie zaak. Ik heb mijn tijd gehad. Het is tijd voor nieuwe namen. Ik wens Victor dus het beste. Ach, het is een raar gegeven. Je start en dan weet je dat er nog 59 minuten zijn om te bewijzen of je een winnaar of een verliezer bent. Dat is ook de reden, denk ik, waarom bijna alleen de groten uit onze wielersport er zich aan gewaagd hebben.”