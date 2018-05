VIDEO: Belgische wereldkampioene op afzondering meteen succesvol in illuster Japans keirincircuit DMM

10 mei 2018

11u35 0 Wielrennen Het gaat hard voor Nicky Degrendele. Letterlijk en figuurlijk. Onze 21-jarige landgenote is sinds kort actief in het keirincircuit in Japan, met succes. Degrendele - regerend wereldkampioene - won enkele dagen geleden haar eerste keirin aan de andere kant van de wereld.

Degrendele is van begin mei tot eind juni in Japan, de bakermat van de keirin. De baandiscipline bestaat uit een twee kilometer lange sprint tussen 5 of meer reners die na tussenkomst van een derny aan hoge snelheid bikkelen om de zege. De sport is razendpopulair in het Verre Oosten en trekt jaarlijks miljoenen toeschouwers. Met de inkomsten uit het gokcircuit in de keirin werd Japan heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Sinds de invoering van de keirin zou er al 1 miljard yen (bijna 8 miljoen euro) naar goede doelen gestroomd zijn.

"Ik wil hier zoveel mogelijk bijleren. Dit zijn nieuwe tactieken en manieren om te koersen voor mij. Ik wil hier van mijn verblijf genieten." Degrendele verblijft in Japan helemaal op afzondering, want alle verbindingen (laptop, smartphone...) met de buitenwereld zijn verboden.