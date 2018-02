VIDEO: België boven in Bessèges: De Bie vloert Dupont na spannende sprint XC

03 februari 2018

17u08

Bron: Belga 20 Wielrennen Sean De Bie heeft de vierde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen - meteen ook de eerste zege van het wielerseizoen voor Veranda's Willems-Crelan. Onze landgenoot was nipt sneller dan Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert). De Fransman Rudy Barbier (AG2R) werd derde.

Na tal van schermutselingen vormde zich een vroege vlucht na zo'n 27 kilometer: Rémy Di Grégorio (Delko Marseille Provence-KTM), Julien Antomarchi (Roubaix-Lille Métropole) en onze landgenoten Brecht Ruyters (Cibel-Cebon) en Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert). Maximaal reden ze 3:30 bonus bij elkaar, waarna onder impuls van AG2R en Cofidis de voorsprong kleiner werd.

Op het lokale circuit naderde het peloton snel, maar brak het door de wind ook in stukken. Leider Marc Sarreau verzeilde zo in moeilijkheden, maar zou nog vooraan terugkeren. Het viel niet meer stil en dat was de doodsteek voor de laatste vroege vluchter: Devriendt werd op tien kilometer van de meet opgeraapt. Met de finish op de Mur de Laudun kregen we een spannend slot en zo'n dertig renners streden voor de zege. De sprinters werden ietwat verrast, het was De Bie die het haalde, net voor Dupont.

De zege is een opsteker voor de ploeg nadat Zico Waeytens eerder in deze rittenkoers ten val kwam en zijn pols brak.

