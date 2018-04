VIDEO: Beklijvende minuut stilte voor Goolaerts in eerste koers na Parijs-Roubaix XC

10 april 2018

14u32 0 Wielrennen Ter nagedachtenis van Michael Goolaerts hebben de renners voor aanvang van Paris-Camembert een minuut stilte gehouden. De Franse semiklassieker (1.1) is de eerste koers na de tragische editie van Parijs-Roubaix.

Ook voor de start van de Brabantse pijl zal er een minuut stilte ingelast worden. Organisator Pascal Demol legt uit: "Naast de minuut stilte zal, in vergelijking met andere jaren, alles veel serener verlopen. Bij de voorstelling van de ploeg op het startpodium in Leuven zal het team van Veranda's Willems-Crelan het laatst aan de beurt zijn. Na één minuut stilte starten we om 12u30 vanop de Grote Markt. De ploegmakkers van de betreurde Michael Goolaerts zullen voor het peloton uitrijden in de eerste lus rond startplaats Leuven. Bij het officiële vertrek zal nog een minuut stilte volgen."

Minute de silence à la memoire de Michael Goolaerts au départ de Paris-Camembert. 🙏🏻