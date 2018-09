VIDEO. Advocaat Van Aert licht contractbreuk om dringende reden toe: "Wout zal nu wellicht als onafhankelijke veldrijder koersen" DMM

18 september 2018

13u28

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Wout van Aert, zegt dat de veldrijder zijn contract met Sniper Cycling heeft verbroken omwille van dringende redenen. "De werkgever stapelde de tekortkomingen op en afgelopen weekend was er een zeer ernstige, feitelijke gebeurtenis die de emmer heeft doen overlopen", zegt Van Steenbrugge aan VTM NIEUWS.

Wat er precies gebeurd is, wil de advocaat niet kwijt in de media. Wel dit: "Er was geen enkele mogelijkheid om nog samen te werken. Wout is een bijzonder loyaal persoon, maar sinds dit weekend is het vertrouwen weg", aldus de advocaat. "Door een zware feitelijk gebeurtenis waren we genoodzaakt om de werkgever een aangetekend schrijven te bezorgen. Daarin verklaren we om dringende reden eenzijdig een eind aan de werkovereenkomst te maken."

"Onze verwachting is dat de tegenpartij met het opzeggen van de verbintenis akkoord zal gaan. Zoniet, dan komt de zaak voor de arbeidsrechter", aldus Van Steenbrugge. "Er zijn serieuze tekortkomingen geweest van de werkgever. De redenen die we in het aangetekend schrijven hebben aangehaald wegen zwaar genoeg door om die te accepteren. Mocht het tot de arbeidsrechtbank komen, dan kunnen de feitelijkheden wel aangehaald worden als argument, maar voorlopig verkiezen we deze discussie dus niet in de media te voeren."

Volgens Van Steenbrugge is het dus niet zeker of van Aert zijn contract zal moeten afkopen. Als Sniper Cycling akkoord gaat met Van Aerts contractbreuk, dan kan de wereldkampioen veldrijden onder zijn opstapclausule uit. Die stipuleert dat Van Aert bij een normale gang van zaken één jaar loon moet ophoesten. Omwille van de "zware gebeurtenis" dit weekend zou het kunnen dat Van Aert dat half miljoen euro niet moet betalen.

Onafhankelijk renner

Rest nog de vraag hoe de renner de komende weken en maanden in competitie zal verschijnen. Van Aert zit nu eigenlijk zonder ploeg, maar ook daar is een oplossing voor volgens meester Van Steenbrugge. "De UCI is ingelicht over de situatie. De bedoeling is dat Wout vanaf nu als onafhankelijk renner aan de start van zijn wedstrijden verschijnt."

Of dat betekent dat hij in 2019 - één jaar vroeger dan gepland - al voor Jumbo kan rijden, wil Van Steenbrugge niet gezegd hebben. "Er zit voor alle duidelijkheid geen plan achter deze eenzijdige contractbreuk. We willen de zaken na de gebeurtenissen van dit weekend netjes en fatsoenlijk afhandelen. Daarna zien we wel wat de toekomst brengt."