VIDEO. 100 dagen voor de Tourstart: Eddy Merckx geëerd in Brussel

28 maart 2019

12u48 0 Wielrennen Binnen precies honderd dagen gaat de Ronde van Frankrijk in Brussel van start. Een ode aan Eddy Merckx, die vijftig jaar geleden zijn eerste van vijf overwinningen behaalde in de Tour. ‘De Kannibaal’ werd vanochtend al een eerste keer gevierd, met een speciale Tour de Trance-Thalys in Brussel Zuid.

“Eddy is de grootste coureur aller tijden. In de koers, maar ook daarbuiten is hij een geweldig persoon”, vertelde Tourbaas Christian Prudhomme aan VTM. “Hij staat voor de Tour, de gele trui en de koers.”

“Het is een grote eer dat de Tour in Brussel start”, klonk het dan weer bij Merckx. “Ik denk dat het een groot feest wordt voor de wielersport, de stad en de wielerfans. Het is van 1958 geleden dat de Tour nog eens in Brussel vertrok.” Nog de hele dag zijn er festiviteiten gepland. Zo wordt onder meer het Eddy Merckx-plein in Woluwe onthuld.