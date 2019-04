Victor Campenaerts volgt Bradley Wiggins op als werelduurrecordhouder Redactie

16 april 2019

Victor Campenaerts heeft het werelduurrecord van Bradley Wiggins verbroken. Onze landgenoot fietste in Mexico meer dan 55 kilometer in één uur tijd. Campenaerts is zo de vierde Belgische houder van het werelduurrecord.