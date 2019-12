Victor Campenaerts na tweede plaats: “Niet ontgoocheld, eerder vereerd” JDK

21 december 2019

23u28 0 Sportgala Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts strandde in de uitslag van de ‘Sportman van het Jaar’ op ruim 450 punten van Remco Evenepoel. “Maar ontgoocheld ben ik niet.”

“Dit lijkt een beetje op de verkiezing van ‘Wielrenner van het Jaar’, terwijl het wel degelijk die van ‘Sportman van het Jaar’ is”, wist Campenaerts. “Dan moet je blij en vereerd zijn als je in de top drie eindigt. Wat Remco presteert op zíjn jonge leeftijd, is knap. Dat kunnen we niet ontkennen.”

Eddy Merckx zegt wel: ‘er is maar één record in het wielrennen en dat is het werelduurrecord’. Een record dat op naam staat van Campenaerts. “Da’s waar. De Clasica San Sebastian wordt elk jaar gereden. In de Tour heb je telkens 21 etappewinnaars. En Europees kampioen ben ik zelf ook al twee keer geweest. Een werelduurrecord, daarentegen, wordt niet zo vaak gebroken. In die zin is dat dus misschien unieker, maar Remco en ook Wout (van Aert, red.) zijn wel iets constanter geweest dan ik.”

Evenepoel is al geselecteerd voor de olympische tijd- en wegrit. Maar hoe dicht staat Campenaerts nu bij Tokio 2020? “Ik heb er redelijk veel vertrouwen dat ik via een hele goeie Ronde van Romandië en Giro die selectie zal afdwingen. Het programma dat ik heb opgemaakt met mijn nieuwe team (NTT) is ook 100% afgesteld op de Spelen. Er is tot dusver nog geen hint geweest van bondscoach Rik Verbrugghe. Maar dat vind ik op zich niet slecht. Want stel dat ik mijn selectie nú al binnen zou hebben en Wout van Aert zou in het voorjaar in elke tijdrit een minuut sneller rijden dan ik, dan zou ik me daar zeer ongemakkelijk bij voelen.”