Victor Campenaerts legt geslaagde werelduurrecordtest af op Vélodrome Suisse in Grenchen: "Half uur lang op schema van 54,800 km"

Joeri De Knop

29 september 2018

20u24

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Victor Campenaerts lijkt rijp voor een aanval op het werelduurrecord. De bronzen medaille van het WK tijdrijden draaide in het Zwitserse Grenchen een half uur lang rondjes op het schema van 54,800 km. Dat is liefst 274 meter beter dan Sir Bradley Wiggins. "Alleen… dat tweede half uur moet natuurlijk even goed zijn."

Gisteren had hij de Vélodrome Suisse nog met een klein hartje verlaten. Vijf minuten op het geplande uurrecordtempo maakten hem een illusie armer. "Het ging alles behalve makkelijk", aldus Campenaerts. "Het oorspronkelijke ‘pacing schema’ van 55 km/u was erop gericht om Wiggins’ afstand te verpúlveren. Maar dat was duidelijk te optimistisch. (lacht) Dan besef je waarom ze Bradley tot ridder hebben geslagen en met ‘Sir’ aanspreken. Hij zette gewoon een supersterk record neer. We besloten het schema bij te stellen. Met als nieuw objectief: een verbetering van… 30 meter."

Een nieuwe test, vandaag, deed de hemel opklaren. "Tijdens de opwarming al voelde ik dat ik beter gerecupereerd was van het WK tijdrijden. Het draaide echt lekker. In het begin was het wat zoeken naar het juiste tempo. De eerste drie rondjes maalde ik af aan 54 km/u. Eerder rustig, maar je mag jezelf niet té explosief op gang trekken. Zoniet riskeer je dat achteraf te bekopen. Vervolgens nam ik drie volle seconden voorsprong op het vooropgestelde doel. Ik reed boven de 55 km/u, wat dan weer iets te snel was. Daarna kwam ik in het juiste ritme en bleef ik keurig op schema. In de slotminuten ging ik nog even een seconde per ronde sneller. Als ik dát dertig extra minuten kan volhouden, kom ik uit op 54,800 km. Of dus 274 meter verder dan ‘Wiggo’. (grijnst) Maar dat is het ‘m nu net: je moet daar dus nog een keer zo’n tweede half uur kunnen aan vastkoppelen. En daar is een specifieke piste-voorbereiding voor nodig."

Helemaal perfect was het trouwens ook niet, vindt Campenaerts. De foutjes moeten er nog uit. "Eén ronde van mijn ideale lijn afwijken kost me al snel tien honderdsten van een seconde. Die je uiteraard kan terugwinnen met een ronde waar je wél de ideale lijn aanhoudt. Maar daar moet dus een constante insluipen." Toch blikt hij terug op een méér dan geslaagde test. "In prima omstandigheden en in uitstekende conditie weliswaar. Indien ik vandaag na twintig minuten zou zijn ingestort, had ik me de vraag gesteld of zo’n werelduurrecordpoging wel zin had. Het tegendeel is waar, dus hebben we nu een basis om op verder te bouwen. Wat niet meteen wil zeggen dat hij er zich op ultrakorte termijn aan zal wagen. «Mijn seizoen zit erop. (lacht) Het zal dus zeker niet voor volgende week zijn. Eerder voor volgend jaar."

Eerst wil Campenaerts grondig overleggen met zijn (Nederlandse) coach Mathieu Heijboer. En met zijn team Lotto-Soudal. "Kunnen ze me daar wel een maand missen op de weg — de tijd die ik nodig zal hebben om me deftig te kunnen voorbereiden? En vooral ook: past het wel in mijn opbouw naar mijn olympische missie in Tokyo 2020? Als de ploeg een ‘no go’ geeft, zal ik me daar moeten bij neerleggen. Zij stort op het einde van de maand nog altijd centen op mijn rekening, zij is dus mijn baas. En bepaalt hoe ik het best moet schitteren. Met bij voorbeeld een eindzege in pakweg de Ronde van België? Of met een mogelijk werelduurrecord?"