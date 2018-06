Victor Campenaerts kroont zich tot Belgisch kampioen tijdrijden Redactie

21 juni 2018

19u01 13 Wielrennen Victor Campenaerts (Lotto Soudal) heeft in Anzegem het Belgisch kampioenschap tijdrijden gewonnen. De 26-jarige Antwerpenaar was zijn ploeggenoot Thomas De Gendt en uittredend kampioen Yves Lampaert (Quick-Step Floors) te snel af. De Gendt strandde op drie seconden van het goud. Lampaert was over 43,2 kilometer twintig seconden trager.

Xandro Meurisse zette met 54:21 een eerste richttijd neer. Frederik Frison dook daar met 53:47 als eerste onder. De Gendt was met 52:46 nog sneller. Alleen Campenaerts zou daar met 52:43 nog een habbekrats vanaf doen. Bij het eerste tussenpunt (14,4 km) was Lampaerts nog de snelste. Zowel De Gendt als Campenaerts volgden er op 15 seconden. Die laatste maakte het verschil in de tweede ronde. Bij het tweede tussenpunt (na 28,8 km) ging Campenaerts Lampaerts vijf seconden voor en volgde De Gendt op acht seconden.

Campenaerts plaatste zijn naam zo een tweede keer, na 2016, op de erelijst. Vorig jaar kon de Europese kampioen zijn kansen niet naar behoren verdedigen. In Chimay moest hij toen na een valpartij met zilver vrede nemen.

Bij de vrouwen trok Ann-Sophie Duyck voor de vijfde keer op rij aan het langste eind.

@VCampenaerts is de nieuwe kampioen #bktijdrijden voor @thomasdegendt en @yveslampaert @FocusWTV pic.twitter.com/S94n2SMDNr Jeroen Sap(@ JeroenSap) link

Erelijst van het Belgisch kampioenschap tijdrijden:

1997: Marc Streel

1999: Marc Streel

2000: Rik Verbrugghe

2001: Leif Hoste

2002: Marc Wauters

2003: Marc Wauters

2004: Bert Roesems

2005: Marc Wauters

2006: Leif Hoste

2007: Leif Hoste

2008: Stijn Devolder

2009: Maxime Monfort

2010: Stijn Devolder

2011: Philippe Gilbert

2012: Kristof Vandewalle

2013: Kristof Vandewalle

2014: Kristof Vandewalle

2015: Jurgen Van den Broeck

2016: Victor Campenaerts

2017: Yves Lampaert

2018: Victor Campenaerts