Victor Campenaerts (8ste): "Waarom werd ik 'vastgehouden' bij start?"

25 september 2020

Achtste, was hij aan het tussenpunt na 14,9 kilometer. Op 53 seconden van Filippo Ganna. Achtste, was hij ook na 31,7 kilometer in Imola. Op… 52 seconden van Filippo Ganna. Het minste wat je kan zeggen is dat Victor Campenaerts een heel regelmatige tijdrit reed. “Geen slechte, alleszins”, vond hij zelf. “Maar niet mijn allerbeste ooit. Het was hopen op een goeie dag en die had ik ook. Een degelijke toch, tenminste. Maar zeker niet de superdag die je nodig hebt om wereldkampioen te worden. Of om op zijn minst mee te strijden voor de andere podiumplaatsen. Er was veel wind in het begin. Ik wist dat ik hard moest starten. Maar in de laatste drie kilometer moest ik toch wat gas terugnemen. Ik ben dus niet supergelukkig. Maar ook niet diep teleurgesteld. Omdat ik vind dat ik het nergens heb laten liggen.”

Alerte kijkers zullen ongetwijfeld hebben gezien dat Campenaerts wat ‘haperde’ op het startpodium. Daar was hij, meteen na zijn tijdrit, niet bepaald over te spreken. “Ik denk dat de man die me vasthield geen grote fan was van mij”, klonk het. “Bekijk de beelden opnieuw. Ik zet in wezen een halve seconde te vroeg aan. ‘Geen goed idee’, moeten ze hebben gedacht. Dus werd ik gewoon vastgehouden, waardoor mijn wiel ‘doorschoof’. We startten in deze tijdrit niet op 0. Eerder op 1. Of zelfs op 2. Vraag maar even na bij Jos van Emden. Er was wel degelijk een probleem. Ik zou overigens wel eens de start van Filippo Ganna willen terugzien (Campenaerts doelt op het feit dat Ganna in eigen land reed en mogelijk niet werd afgeremd, red.). “Ach, ik liet het niet in mijn hoofd spelen. In zo’n lange tijdrit komt het natuurlijk ook dáár niet op aan. Maar het is wel jammer.” (JDK)

