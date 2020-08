Verzorger Wilfried Vyncke erg emotioneel over Bjorg Lambrecht: “Ik mis die jongen heel hard, echt waar” JSU/SVBM

05 augustus 2020

11u58 0 Wielrennen 5 augustus 2020. Het is vandaag exact een jaar geleden dat wielrenner Bjorg Lambrecht om het leven kwam tijdens de Ronde van Polen. De jonge renner stond aan de vooravond van een mooie carrière, maar kreeg de kans niet om die verder uit te bouwen. VTM NIEUWS trok naar Wilfried Vyncke, de verzorger van Lambrecht. “Bjorg was een voorbeeld voor de jeugd.”

Vyncke: “Al is het maar voor een paar minuutjes, ik moet elke week naar de begraafplaats”



Hoe zal Wilfried Vyncke 5 augustus 2020 beleven, een jaar na het droevige overlijden van Bjorg Lambrecht? “Ik zal die dag beleven zoals ik elke week doe. Dat is naar de begraafplaats gaan. Ik moet daar naartoe. Waarom? Ik weet het ook niet, maar ik moet er even naartoe. Al is het maar voor een paar minuten. Daarna ga ik een paar uur fietsen. En dan zal Bjorg hoogst waarschijnlijk wel veel bij me zijn.”

“Bernal had de Tour gewonnen, dat stimuleerde hem enorm”



Vlak voor Lambrechts vertrek naar Polen kwam hij nog langs in de praktijk van Vyncke. “Ik zie hem hier nog zo binnenkomen. Hij was zo enthousiast, zo levendig. Hij had er zoveel zin in. Je moet niet vergeten: Egan Bernal had de Tour gewonnen en dat stimuleerde hem enorm om in Polen een grote prestatie neer te zetten. Ik heb ook een paar keer de Ronde van Polen - wat tevens een hele mooie ronde is - gereden en we hebben er een paar keer over gesproken. Er waren twee aankomsten die hem zeer goed lagen. Hij had er sowieso iets moois van gemaakt hebben, daar ben ik zeker van.”

“Bjorg was een crème van een kerel”



“Ik heb het al honderden keren verteld, Bjorg was een voorbeeld voor de jeugd. De wereld lag open voor Bjorg. Hij kon goed fietsen, maar hij wou dat ook aan iedereen laten zien. Hij wou iedereen het mee laten beleven. Hij was zo open, een crème van een kerel.” Volgens Vyncke was Lambrecht soms wat vergeetachtig. “Je moest hem dat gewoon vergeven door zijn spontaniteit en zijn enthousiasme. Maar hij was ook minitieus bezig met het uitbouwen van zijn carrière. De bolletjestrui in de Ronde van Frankrijk en de Waalse Pijl waren zijn doelen.”

