Verrassing bij de vrouwen: Jesse Vandenbulcke pakt eerste Belgische titel na prangende sprint met drie AB

30 juni 2019

13u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 34 Wielrennen Jesse Vandenbulcke (23) heeft zich voor het eerst in haar carrière gekroond tot Belgisch kampioene bij de vrouwen. De renster van Doltcini-Van Eyck bleek de snelste in een groepje van drie overgebleven vroege vluchters. Ze haalde het voor Ann-Sophie Duyck (Parkhotel Valkenburg Cycling Team) en Julie Van de Velde (Lotto-Soudal).

De dames vertrokken vanmorgen om kwart na tien voor acht plaatselijke rondes van 15 kilometer in en rond Gent. Goed voor 120 kilometer over een overwegend vlak parcours. Jolien d’Hoore en Lotte Kopecky waren dan ook de twee grote favorietes om Annelies Dom op te volgen als nationale kampioene.

Na een uur koers sloeg een omvangrijke groep een kloof. Met Julie Van de Velde (Lotto-Soudal), Ann-Sophie Duyck (Parkhotel Valkenburg Cycling Team) en Laura Verdonschot (Marlux-Bingoal) als de bekendste namen. Verder waren ook Jesse Vandenbulcke, Mieke Docx, Ditte Lenseclaes, Lies De Vleminck, Tiana Troch, Lynn Mariën, Karen Verhestraeten en Britt Knaven van de partij. De kopgroep reed een bonus van ruim vier minuten bij elkaar - een stevige voorsprong. In het peloton was het zoeken naar organisatie. Lotto-Soudal had met Van de Velde een pionnetje mee en d’Hoore had het team niet om de wedstrijd te dragen. Kopecky en d’Hoore zagen het gevaar en probeerden nog met z’n tweeën naar de kopgroep te knallen, maar dat ging niet door. Het peloton liep achter de feiten aan, de winnaar zat vooraan.

Aanzetten vanop 500 meter

Op 25 kilometer van de streep trokken Docx en Vandenbulcke van de Doltcini-Van Eyck-ploeg stevig door. Alleen Duyck en Van de Velde konden volgen. Het viertal draaide goed rond en bij het ingaan van de laatste ronde hadden ze een voorsprong van 45 seconden. Zij gingen uitmaken wie Belgisch kampioene werd. In de slotfase probeerden Van de Velde en Duyck nog weg te ontsnappen, maar de snelle Vandenbulcke en haar ploeggenote Docx reageerden telkens attent. Docx moest in de voorlaatste kilometer de rol nog lossen, de drie overgebleven dames gingen sprinten om de titel. Vandenbulcke zette aan vanop zo’n 500 meter, pakte meteen vijf lengtes, maar dreigde in het slot helemaal stil te vallen. Duyck kwam nog tot op het wiel, maar Vandenbulcke haalde het na een prangende sprint. Voor de renster van Doltcini-Van Eyck is het de eerste nationale titel uit haar carrière.

Uitslag (top tien)

1. Jesse Vandenbulcke

2. Ann-Sophie Duyck

3. Julie Van de Velde

4. Mieke Docx

5. Alana Castrique (Belgisch kampioene bij beloften)

6. Annelies Dom

7. Kaat Hannes

8. Kelly Druyts

9. Nathalie Bex

10. Ellen Van Loy

Vandenbulcke: “Van deze titel heb ik enkel maar durven dromen”

“Toen we de laatste rechte lijn opdraaiden, zat Julie Van De Velde voor mij en Ann-Sophie Duyck net in mijn wiel”, zei Vandenbulcke. “Toen ik zag dat Ann-Sophie ging vertrekken, was het voor mij ook alles of niets. Ik reed al enkele kermiskoersen en wist zo dat ik niet traag ben in de sprint. Het was winnen of verliezen. Van deze titel heb ik enkel maar durven dromen. Ik ben in Gentbrugge komen wonen, dus dit was een titelstrijd in mijn eigen stad die ik win. Dat maakt het nog wat specialer. Het is tevens de eerste echte zege dit seizoen.”

De laureate kwam uit een vlucht die al heel vroeg tot stand kwam. “Al in de eerste ronde waren we weg met twaalf rensters. We konden tot vier minuten voor het peloton rijden. Omdat ik vond dat er enkelen bijzaten die, met alle respect, net niet sterk genoeg waren, wou ik de groep verder uitdunnen. En ik was niet alleen. Dit is immers een Belgisch kampioenschap en geen etentje met vrienden. Wij wilden nu eenmaal koers maken. Dit is echt het mooiste wat er kon gebeuren. In de laatste ronde zag ik mijn trainer staan en dat gaf me ook een bijkomende kick. Bovendien was mijn sportdirecteur heel de koers aan het inpraten op mij. Hij zei steeds dat ik het kon afmaken en dat dit mijn kans was om Belgisch kampioene te worden. En dat deed ik, al kan ik nog steeds niet geloven”, straalde Vandenbulcke.