Verrassende wending: "WK Wielrennen in 2020 in Noord-Nederland" XC

20 maart 2018

08u58

Bron: Belga en AD 0 Wielrennen 't Ziet ernaar uit dat het WK Wielrennen van 2020 zal doorgaan in Noord-Nederland. De provincies Drenthe en Groningen staan op het punt het evenement binnen te halen.

De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands mikte eigenlijk op de organisatie van het WK 2023, maar de UCI hoopt dat het al drie jaar eerder mogelijk is, omdat de beoogde organisatie in Italië (Vicenza en Venetië) afhaakte. Dat bevestigde oud-topschaatsster Renate Groenewold, kopvrouw van de stichting, naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden."We hadden alle tijd voor onze onderzoeken, omdat we met 2023 bezig waren. Tot het verzoek van de UCI kwam", zegt Groenewold. "Alles is in een stroomversnelling geraakt. We onderzoeken nu of er politiek draagvlak is en het financieel haalbaar is."

Volgens Groenewold is er ruim 15 miljoen euro nodig om de mondiale wielerkampioenschappen te kunnen organiseren in de provincies Groningen en Drenthe. "We gaan de komende maanden alles op alles zetten om te onderzoeken of het haalbaar is."

"Enorme kans"

De UCI wil in de tweede helft van dit jaar weten of de noordelijke provincies de organisatie op zich kunnen nemen. Zelf heeft de 41-jarige Groningse een positief gevoel. "Ik zie dit als een enorme kans en voel me ook gevleid dat we door de UCI zijn gevraagd. Dat is een teken dat we hier in Nederland op fietsgebied voorlopen op de rest van de wereld. Ik heb vier jaar geleden 'ja' gezegd tegen dit project omdat ik erin geloof. Je hebt grote sportevenementen nodig om de bevolking in beweging te krijgen en zo'n WK kan enorm veel teweeg brengen in het Noorden."

In 2021 hoopt Vlaanderen het WK te kunnen organiseren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trok 3,5 miljoen euro uit om de kandidatuur samen met de wielerfederaties voor te bereiden.