Verrassende wending: "WK Wielrennen in 2020 in Noord-Nederland"

't Ziet ernaar uit dat het WK Wielrennen van 2020 zal doorgaan in Noord-Nederland. De provincies Drenthe en Groningen staan op het punt het evenement binnen te halen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Renate Groenewold, ambassadeur van de organisatie, bevestigt het bericht. "We hadden alle tijd voor onze onderzoeken, omdat we met 2023 bezig waren. Tot het verzoek van de UCI kwam'', zegt Groenewold. "Alles is nu in een stroomversnelling geraakt. We onderzoeken nu of er politiek draagvlak is en het financieel haalbaar is.''

Volgens Groenewold is er ruim 15 miljoen euro nodig om de mondiale wielerkampioenschappen te kunnen organiseren in de provincies Groningen en Drenthe. "We gaan de komende maanden alles op alles zetten om te onderzoeken of het haalbaar is."

De UCI wil in de tweede helft van dit jaar weten of de noordelijke provincies de organisatie op zich kunnen nemen.

Eerst waren Vicenza en Venetië uitverkoren door de internationale wielerkoepel UCI om in 2020 de mondiale strijd te organiseren. De wegwedstrijd zou starten op het San Marcoplein in Venetië. In Vicenza zou zes à zeven keer een omloop van ruim twintig kilometer worden gereden, maar de Italiaanse steden hebben zich onlangs in het diepste geheim teruggetrokken.

De UCI besloot vervolgens tijdens het WK veldrijden in Valkenburg de stichting van Noord-Nederland te benaderen. Dat comité was op dat moment bezig met een basis te leggen voor de organisatie van 2023.

Sinds het officiële verzoek van de UCI om het wereldkampioenschap in Noord-Nederland met drie jaar te vervroegen, is achter de schermen in allerijl een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het plan. Volgens het Dagblad van het Noorden is er 15 à 16 miljoen euro nodig en wordt een garantstelling van 10 miljoen euro van de provincies verwacht.