Verrassend sterke Neilands is primus op Citadel van Namen en wint GP van Wallonië AB

18 september 2019

17u13 2 Wielrennen Krists Neilands (25) heeft de GP van Wallonië gewonnen. De Letse renner van Israel Cycling Academy toonde zich de sterkste op de Citadel van Namen. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) eindigde als tweede, Jasper de Buyst (Lotto Soudal) werd derde.

Volgt Jasper Stuyven zichzelf op als winnaar van de GP van Wallonië en reageert hij zo ook met de benen na zijn niet-selectie voor het WK? Dat was de hamvraag vandaag in Namen.

Na een klein uur koers vormde zich een vroege vlucht van vijf renners: Nico Denz (AG2R La Mondiale), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles), Baptiste Planckaert (Wallonie Bruxelles), Alex Evans (SEG) en Julien Van den Brande (Tarteletto). Het peloton hield alles onder controle onder leiding van Trek-Segafredo, die met Stuyven de topfavoriet in zijn rangen had.

Wirtgen, Evans en Van den Brande moesten lossen vooraan. Planckaert en Denz vochten met twee een ongelijke strijd tegen het aanstormende peloton. Op vijftien kilometer van het einde was hun liedje uitgezongen en kon de wedstrijd helemaal losbarsten.

Neilands houdt stand

Het regende aanvallen. De jonge renners Laurens Huys en Sylvan Moniquet geraakten even weg, maar werden snel ingerekend. Ook Keukeleire, Skujins en de Zweedse kampioen Eriksson probeerden het. Op zo’n tien kilometer van de streep ging Krists Neilands stevig door en hij kreeg wél een vrijgeleide. De Let vatte de Citadel van Namen aan met een voorsprong van vijftien seconden. Achter hem knalde een uitgedund peloton van zo’n 40 renners richting de slotklim.

Adam De Vos sprong als eerste weg in de achtergrond maar slaagde er niet in aan te sluiten bij een sterke Neilands. Die hield verrassend stand en kwam als eerste over de streep. Hij is ook de eerste Let ooit die de GP van Wallonië wint. Stuyven spurtte naar de tweede plek, De Buyst werd derde.