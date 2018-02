Vermote: "Tijd nodig om dit te verwerken" - Vanmarcke: "Er werd van veel te ver gespeculeerd" Redactie

25 februari 2018

19u47

Bron: Belga 0

Vermote: "Net iets te lang"

Voor Julien Vermote (Dimension Data) was Kuurne-Brussel-Kuurne net enkele honderden meters te lang. De West-Vlaming werd in het zicht van de eindmeet geremonteerd door het peloton, maar kaapte uiteindelijk toch nog een negende plaats weg.

"We kleurden met drie man de finale. Ik kreeg de raad vanuit de volgwagen om het nog eens te proberen. Ik pakte nog wel enkele meters, maar achter mij was de tegenreactie gecontroleerd en werd ik door het peloton ingelopen net voor de finish", reageerde Vermote. "Heel het stuk van Kortrijk tot in Kuurne zat de wind op kop. Als je dan maar met drie bent, kan je moeilijk tegen een heel peloton opboksen. Ik moest in ons groepje ook het meeste werk opknappen. Ik was, net als gisteren trouwens, weer goed."

"Wij hadden nooit meer dan twaalf of dertien seconden voorsprong op de grote groep. Het was echt knokken voor elke meter grond. Dit is zuur en ik zal even wat tijd nodig hebben om dit te verwerken. Ik maakte een goede winter door en dat was er vandaag weer aan te zien. Ik verkoos om de overstap te zetten naar Dimension Data na een heel lang verblijf bij Quick-Step. Ik had zo graag al eens op het podium geschitterd in dit nieuwe truitje, maar het heeft niet mogen zijn. Deze Kuurne-Brussel-Kuurne was net iets te lang voor mij", zuchtte Vermote.

Vanmarcke: "Kaarten op tafel op Oude Kwaremont"

Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac) finishte als laatste van het peloton op de 61e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij probeerde de wedstrijd open te breken, maar uiteindelijk werd alles beslecht in een massaspurt en daarin speelde Vanmarcke geen rol.

"Ik gooide mijn kaarten op tafel bij de passage aan de Oude Kwaremont. Net als andere jaren is dat punt heel bepalend in de wedstrijd", sprak Sep Vanmarcke. "We waren op een gegeven moment met vijf man weg. Ik kreeg via mijn oortje door dat ik moest inhouden, want dat er een groepje met mijn teamgenoot Sacha Modolo op komst was. Toen Modolo kwam aansluiten, konden we beginnen met de uitbouw van onze voorsprong. Maar ik merkte meteen dat er een pak sprinters in onze kopgroep zaten en wist meteen dat die gingen slepen. Het draaide ook nooit goed en daarom sloten er nog meer mannen aan. Er zat bij een andere koerssituatie sowieso meer in vandaag. Trekt Stuyven niet in de aanval, hadden we wellicht samen gebleven tot het einde. Er werd van veel te ver gespeculeerd voor de zege. Dat is wel eigen aan een koers zoals Kuurne-Brussel-Kuurne. Na dit Belgische openingsweekend mag ik de conclusie maken dat ik klaar ben voor wat nog komt. En dat is ook geruststellend."