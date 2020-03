Vermoeide Alaphilippe slaat verkenning Parijs-Nice over: “Ik ben nog niet op mijn best” XC

02 maart 2020

22u23

Bron: l’Équipe 0 Wielrennen Julian Alaphilippe beleeft geen aangename seizoensstart. Het speerpunt van Deceuninck-Quick.Step geeft aan vermoeid te zijn en slaat de verkenning van Parijs-Nice over. “Ik ben nog niet op mijn best en heb besloten een stapje terug te zetten om te herstellen”, luidt het in l’Équipe.

Alaphilippe stelde dit weekend teleur in de Franse koersen Faun-Ardèche Classic en Royal Bernard Drome Classic. Zaterdag haalde hij de finish niet, zondag bolde hij na een kletsnatte koers als zeventiende op 2'17" van winnaar Simon Clarke over de streep. “Ik ben uitgeput en de regen heeft me echt gesloopt”, klonk het na afloop.

Alaphilippe gaf eerder dit seizoen wegens maagproblemen op in San Juan, nadien greep hij naast ritsucces in de Ronde van Colombia. Ploegleider Davide Bramati maakt zich geen zorgen. “Laten we rustig blijven. Hij heeft nog een week tot Parijs-Nice.”