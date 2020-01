Verlamde renner Edo Maas (19) zet na zwaar ongeval opnieuw eerste stapjes dankzij bionisch pak ODBS

14 januari 2020

08u28

Bron: Instagram Edo Maas 0 Wielrennen In oktober kreeg Edo Maas te horen dat hij nooit meer zou kunnen stappen, met de hulp van een bionisch pak doet hij dat nu toch. De 19-jarige Nederlander raakte verlamd nadat hij door een auto aangereden werd in de Ronde van Lombardije voor beloften.

“Ik was altijd wielrenner. Nu ben ik die jongen in de rolstoel.” Met die uitspraak deed Edo Maas eind vorig jaar de sport huiveren in een wielerjaar ook gekenmerkt door enkele tragische valpartijen. Maar Maas, die voor Sunweb reed, is er duidelijk niet de kerel naar een gevecht uit de weg te gaan. Met onderstaand filmpje op zijn Instagram zet hij een grote stap in zijn revalidatie. Dankzij een staprobot opnieuw de eerste stapjes. De voordelen van zo’n pak zijn legio: het zorgt voor een betere werking van de blaas en de darmen en minder spasmen. Om nog maar te zwijgen van de morele boost. Maas is duidelijk ook zijn gevoel voor humor niet verloren. In het bijschrift refereert hij aan ene Usain Bolt.

Een staprobot is een bionisch pak met elektromotoren ter hoogte van hoogte van de heupen en de knieën dat aangestuurd wordt door sensoren en een microprocessor en aangepast is aan de anatomische afmetingen van de gebruiker. Onder meer triatleet Marc Herremans maakte er al gebruik van.

Maas liep op 6 oktober een dwarslaesie op, een onderbreking van de zenuwbanen die in het ruggenmerg lopen. Net in de afdaling van de Madonna del Ghisallo, nota bene de beschermheilige van het peloton, werd hij aangereden door een wagen die via een zijweg accidenteel het parcours opreed. In het ziekenhuis merkte Maas al snel dat hij zijn benen niet meer kon bewegen. In 2016 werd hij Nederlands kampioen tijdrijden bij de nieuwelingen, een jaar nadien won hij de E3 Harelbeke voor junioren.