Verkouden Van Avermaet beslist morgen over Lombardije JDK/BA

11u14 0 BELGA

Greg Van Avermaet en zijn ploeg BMC houden de optie om de Ronde van Emilië (30/9) en/of de Ronde van Lombardije (7/10) te rijden dan toch nog even open. "We laten hem eerst wat bekomen van het WK", zegt teammanager Allan Peiper. "Morgen zullen we het er samen over hebben en hakken we de knoop definitief door." Liefst zet Van Avermaet meteen een punt achter zijn seizoen. "Ik heb een fikse verkoudheid. Nu koersen zou dus niet zo verstandig zijn. Ik voel me ook moe, het is een beetje op. Niet alleen fysiek, ook mentaal." Van Avermaet laat zijn deelname in Lombardije afhangen van Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar zit hem in het UCI WorldTourklassement nog als enige op de hielen (op 130 punten) en kan eventueel nog haasje-over spelen. "Het zou wel heel stom zijn mocht ik dat zomaar laten gebeuren", vindt hij. "Een heel seizoen lang stond ik op nummer één. Ik wil de eindzege niet zomaar te grabbel gooien."



Van Avermaet heeft voorlopig geen vakantie gepland met Ellen en Fleurtje. "Dat is pas voor ná het wielerseizoen. (lacht) Ik kan dus uitrukken, als het echt moet." De Ronde van Guangxi, van 19 tot en met 24 oktober de Chinese afsluiter van het WorldTour-circuit 2017, rijdt hij sowieso niet.

Wat rijden de andere Belgische WK-profs nog?

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal)



Ronde van Lombardije (7/10)



Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo)



Eurometropool Tour (30/9), Tour de l'Eurométropole (1/10), Chrono des Nations (15/10),



Ronde van Guangxi (Chi, 19-24/10)



Laurens De Plus (Quick.Step Floors), Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10)



Philippe Gilbert (Quick.Step Floors), Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10)



Jens Keukeleire (Orica-Scott), GP Bruno Beghelli (Ita, 1/10), Omloop Drie Valleien in Varese (Ita, 3/10), Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10) ?, Ronde van Guangxi (Chi, 19-24/10)



Yves Lampaert (Quick.Step Floors), Omloop Eurometropool (30/9), Tour de l'Eurométropole (1/10), Münsterland Giro (Dui, 3/10), Parijs-Tours (Fra, 8/10)



Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale), Memorial Fred De Bruyne in Berlare (27/9), Omloop Eurometropool (30/9), Tour de l'Eurométropole (1/10), Binche-Chimay-Binche/Memorial Frank Vandenbroucke (3/10), Parijs-Bourges (5/10), Parijs-Tours (8/10)



Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Memorial Fred De Bruyne in Berlare (27/9), GP Bruno Beghelli (Ita, 1/10), Omloop Drie Valleien in Varese (Ita, 3/10), Zwevezele Koers (6/10), Japan Cup Criterium (21/10), Japan Cup Cycle Road Race (22/10) + 2 kermiskoersen



Dylan Teuns (BMC Racing Team) Ronde van Emilië (Ita, 30/9), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10)



Julien Vermote (Quick.Step Floors) Münsterland Giro (Dui, 3/10)



Tim Wellens (Lotto-Soudal) Ronde van Lombardije (7/10), Ronde van Guangxi (Chi, 19-24/10)