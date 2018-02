Verkleumde Greg verkent Omloop bij -1° en spreekt met onze videoman: "De kou is in mijn nadeel" Mathieu Goedefroy

21 februari 2018

"Snel mannen, het is -1 graden." Greg Van Avermaet maakte zich er liever snel van af, vanmiddag, van het interview voor onze camera. De BMC-held had er net een verkenningstocht van meer dan 100 kilometer bij vriestemperaturen opzitten en wilde zo snel mogelijk in zijn zetel kruipen. Een teken aan de wand voor de Omloop, zaterdag? "De kou zal in mijn nadeel spelen", aldus Van Avermaet, gezeten vanuit zijn verwarmde autostoel. "Als ik mag kiezen, koers ik liever bij 30 graden."