Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen trekt aan alarmbel: "Zelf deelnemen is geen excuus om je afzijdig te houden na valpartij" Redactie

09 april 2018

20u37

Bron: Belga 1 Wielrennen Een dag na het overlijden van de jonge Belgische wielrenner Michael Goolaerts (Veranda's Willems-Crelan) pleit de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) voor meer autopsies.

"Het is alleszins belangrijk dat er een autopsie gebeurt, niet alleen na het overlijden van een prof, maar na elke hartstilstand en na elk plots en onverklaard overlijden in de sport en bij jonge mensen in het algemeen, ook om eventuele erfelijke oorzaken op te sporen. Dat kan levensbelangrijk zijn, onder meer voor broers of zussen van slachtoffers", klinkt het in een verstuurde persmededeling.

Het parket van het Franse Cambrai bevestigde eerder dat er een van de komende dagen in Frankrijk een autopsie zal worden uitgevoerd op het lichaam van Michael Goolaerts. Onze landgenoot overleed zondagavond in het Noord-Franse Rijsel nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen. Die autopsie kadert in het onderzoek om te achterhalen wat precies tot de dood van Goolaerts heeft geleid. "Volgens de eerste elementen lijkt het om een hartfalen te gaan, waarna hij is gevallen, en was het niet de val die tot zijn toestand heeft geleid", stelt het parket.

Schuldig verzuim

De SKA roept ook op om in dergelijke situaties zo snel mogelijk hulp te bieden. "Op de beelden van de val zie je echter hoe tal van renners en een cameramotor de duidelijk roerloze Michael Goolaerts voorbijrijden. Ook enkele toeschouwers wat verderop grijpen niet meteen in. Zelf deelnemen aan een sportwedstrijd of daarbij betrokken zijn als medewerker, toeschouwer, journalist of in welke hoedanigheid dan ook, is niet altijd een geldig excuus om je afzijdig te houden. Sterker nog: als een sporter in levensgevaar later wordt geholpen dan mogelijk was, is er volgens ons sprake van schuldig verzuim!", klinkt het.

"In het geval van Michael was de medische hulp "snel ter plaatse", maar hoeveel seconden of minuten er precies verstreken zijn tussen de val en de start van de reanimatie is niet bekend. Die tijd is in zulke situaties echter cruciaal voor de overlevingskansen, ongeacht de kwaliteit van de reanimatie erna, ter plaatse of in het ziekenhuis. De vraag of dan ook de hele koers moet worden stilgelegd of stopgezet, doet in vergelijking daarmee weinig ter zake. Het zou een geste zijn, maar het slachtoffer koopt daar niets mee."