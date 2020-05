Verdwijnen Ridley en Merckx uit het peloton? Contract Belgische racefietsproducent loopt af bij vier wielerteams Bart Audoore

28 mei 2020

06u30 0 Wielrennen Op welke fietsen rijden Philippe Gilbert en co. volgend seizoen? Ridley zou zijn sponsoring willen terugschroeven, wordt beweerd. “Voorbarig”, klinkt het bij de Belgische racefiets­producent. “Het is in ons eigen belang om in het peloton te blijven.”

Fietsen zijn belangrijk in het wielrennen, of wat had u gedacht? Niet alleen omdat de kwaliteit van de fiets meebeslist over winst en verlies, ook omdat het materiaal duur is. Lotto-Soudal krijgt op jaarbasis 150 fietsen (voor mannen, vrouwen en beloften) van zijn sponsor. Ridley betaalt daar bovenop ook nog een bedrag in cash. Alles samen gaat het om een deal van circa 2 miljoen euro, of ongeveer 12,5 procent van het totale budget. Als zo’n contract opnieuw onderhandeld moet worden, want in december loopt het ten einde, is dat geen kleine zaak. En al zeker niet als wordt gefluisterd dat Ridley zijn sponsorinvesteringen wil terugschroeven.

Lotto-Soudal en AG2R

Moederbedrijf Belgian Cycling Factory, dat ­gevestigd is in het Limburgse Beringen, heeft twee fietsenmerken in zijn portefeuille (Ridley en sinds 2017 ook Eddy Merckx) en sponsort vijf ploegen. Lotto-Soudal, Bingoal-Wallonie Bruxelles en de veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal rijden op Ridley, Sport Vlaanderen-­Baloise en AG2R rijden op Eddy Merckx. De ­contracten met de vier wegploegen lopen ­allemaal af.

“We onderhandelen nog met elk van die teams”, zegt marketingmanager Thibaut Norga. “Zoals bij elke onderhandeling worden de modaliteiten en bedragen herbekeken, maar het klopt niet dat wij per definitie zwaar gaan ­snoeien. Waarmee ik ook niet zeg dat we met de vier ploegen doorgaan of dat de contracten allemaal gelijk zullen blijven. Het gaat om nieuwe onderhandelingen, niemand weet op voorhand hoe die aflopen.”

Het bedrijf heeft moeilijke jaren achter de rug — “2015, 2016 en 2017 waren niet top”, bevestigt Norga — maar meer recent is er weer een positieve trend. “2018 was goed, 2019 was heel goed, jammer dat 2020 zo werd afgebroken.”

Uithangborden nodig

De omzet is in een paar jaar tijd gestegen van circa 33 miljoen naar 37 à 38 miljoen euro. Ook de winst nam toe. Maar dan kwam de coronacrisis. Voor veel fietsenconstructeurs had die een positief effect – er worden massaal veel ­fietsen gekocht – maar minder voor Ridley. Blijkt dat vooral elektronische fietsen en instap-koersfietsen populair zijn. Norga: “Wij zitten in het segment van de betere racefietsen. En die konden we door het sluiten van de grenzen niet uitvoeren.” Het bedrijf zette zijn betalingen aan Lotto-Soudal en AG2R daarom kort na het uitbreken van de pandemie ‘on hold’.

Toch wil het zijn sponsoring in het profwielrennen verderzetten. “Dat is vooral belangrijk voor de Amerikaanse markt, en nog meer voor de Aziatische”, zegt Norga. “Daar heb je helden en uithangborden nodig om je product neer te zetten. Caleb Ewan (die Koreaanse roots heeft, red.) is bijvoorbeeld heel populair in Azië, in Japan is Adam Hansen dan weer een cultidool. Dat soort figuren hebben wij nodig. Daarnaast hebben we ook de rechtstreekse feedback van de renners nodig om te kunnen blijven evolueren op technologisch vlak. Het is dus zeker onze intentie om in het peloton te blijven.”

