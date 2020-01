Verbrugghe over de Spelen: “Als één van de tijdrijders geen kans maakt op een medaille, dan geef ik er de voorkeur aan mijn wegploeg sterker te maken” DMM

Bron: Sporza 0 Wielrennen Remco Evenepoel is een zekerheid, maar wie mag nog mee op zoek naar eremetaal in Tokio? Het is een ferme noot om kraken voor bondscoach Rik Verbrugghe in aanloop naar de Olympische Spelen. “Ik heb met iedereen duidelijke afspraken gemaakt.”

Dat Victor Campenaerts zich zijn pech op het WK tijdrijden in Yorkshire intussen flink beklaagd heeft. De werelduurrecordhouder druppelde als elfde binnen in Harrogate. Een plaats bij de eerste acht had hem zekerheid gegeven over een ticket voor de Spelen. En dat net nu de wereldtoppers in het tijdrijden plots dikker dan ooit gezaaid zijn in ons land.

Naast Campenaerts horen ook Lampaert, De Gendt en Van Aert bij de gegadigden om het tijdritplekje naast Evenepoel in te vullen komende zomer in Tokio. Eén van de grote vragen die het Belgische wielrennen komend wielerjaar bezig zal houden, wordt dan ook wie mee naar Tokio mag afzakken. Bondscoach Rik Verbrugghe mag vijf renners selecteren waarvan twee er in de tijdrit zullen uitkomen.

Evenepoel is al zeker van zijn plaats en in het verleden hintte Verbrugghe al dat ook De Plus op een selectie mag rekenen als hij zijn niveau van de voorbije Tour haalt. Verder vertelde de bondscoach op Velofollies dat hij een lijst heeft opgesteld met een tiental renners. “Ik heb afspraken gemaakt zodat iedereen weet hoe het in elkaar zit. Wat ik hier vertel, weten de renners in kwestie ook allemaal. Ze weten zelfs nog meer.”

Bedoeling is dat Verbrugghe zijn selecties na de Giro klaar heeft voor de Spelen. Naast de vijf geselecteerden zouden ook enkele reserven zich beschikbaar moeten houden. Toch lichtte hij nog een extra tipje van de sluier. “Als Wout van Aert zijn niveau haalt, is hij een zekerheid. Net als Laurens De Plus”, aldus Verbrugghe.

“Als een van de genoemde tijdrijders mij kan bewijzen dat ze in de tijdrit een medaille kunnen pakken, dan is hun selectie automatisch afgedwongen. Als de tweede tijdrijder geen kans maakt op een medaille, dan geef ik de voorkeur aan het sterker maken van onze wegploeg. In de wegrit is alles mogelijk.”

