Verbroedering tussen De Gendt en Van Impe na ruzietje over bollentrui: “Ik had een kater toen” - “En mijn ‘zielig’ kwam niet goed over”

Bart Audoore

29 december 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Een ‘verzoenings­interview’ klinkt te melig, “en zo erg was onze ruzie ook weer niet”, zeggen ­Thomas De Gendt (32) en Lucien Van Impe (72). In september gingen de twee verbaal in de clinch nadat de oude berg­koning wat minnetjes had gedaan over de ­nieuwe, maar vandaag blijken ze ­verbazend goed overeen te komen. De Gendt heeft zelfs ­cadeautjes mee.

Grappig: Thomas De Gendt heeft een ­kleine frigobox in de hand als hij de ­Holiday Inn Express in Gent binnenstapt. Eerst haalt hij een blauwe bollentrui uit de Vuelta boven — een cadeautje voor de zoon van Van Impe, die verzamelaar is — daarna ­volgen twee flesjes Karmeliet. “Voor ­Lucien en mij. Ik hoop dat hij het lekker vindt.”

Van Impe komt twee minuten later binnengewandeld. Hij drinkt zelden bier, zegt hij, maar hij knikt goed­keurend terwijl hij van zijn glas nipt. “Dit is lekker. Veel beter dan de Duvel die Thomas me de vorige keer liet proeven.”

